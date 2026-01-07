Estilo de vida

Melissa Cure: tradición, magnetismo y familia

Redacción Fucsia, 7/1/2026

Junto a Buchanan’s, comparte lo más barranquillero que lleva dentro, el valor del baile y los recuerdos que guarda con su familia.

Melissa Cure, reina más allá de la corona
Melissa Cure, reina más allá de la corona - Foto: Cortesía

Hablar con Melissa Cure es volver a esa energía que define a Barranquilla: una mezcla de carácter, alegría y esencia que no se apaga con el paso del tiempo. En esta conversación íntima, acompañada por Buchanan’s, la exreina del Carnaval se permite mirar hacia adentro y compartir qué es lo más barranquillero que lleva consigo, cómo entiende hoy a la mujer magnética y cuáles son los aprendizajes más valiosos que le dejó llevar la corona.

Lejos del brillo del escenario, Melissa habla de baile —con el mapalé como expresión natural—, de recuerdos que permanecen y del lugar donde guarda su corona, no como un objeto de exhibición sino como un símbolo de una etapa que la marcó.

Entre gestos de cercanía y palabras cargadas de afecto, el video celebra a la familia elegida y a la familia de sangre como refugio, mostrando que las historias más importantes se construyen desde el cariño, la memoria y los lazos que se cultivan con el tiempo.

