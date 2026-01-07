Melissa Cure: tradición, magnetismo y familia

Hablar con Melissa Cure es volver a esa energía que define a Barranquilla: una mezcla de carácter, alegría y esencia que no se apaga con el paso del tiempo. En esta conversación íntima, acompañada por Buchanan’s, la exreina del Carnaval se permite mirar hacia adentro y compartir qué es lo más barranquillero que lleva consigo, cómo entiende hoy a la mujer magnética y cuáles son los aprendizajes más valiosos que le dejó llevar la corona.