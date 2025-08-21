MINI vibra en Bogotá: diseño, estilo y energía eléctrica en el corazón de la capital

Vibro se concibe como una pasarela sobre ruedas: un espacio en el que diseño y tecnología dialogan con quienes buscan vehículos que expresen su personalidad. Como en la moda, donde una pieza de autor cuenta una historia, cada modelo de MINI propone un estilo de vida. El Aceman, por ejemplo, se erige como el accesorio perfecto para quienes valoran la sostenibilidad sin renunciar al diseño ni a la emoción de conducir.