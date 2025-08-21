Estilo de Vida
MINI vibra en Bogotá: diseño, estilo y energía eléctrica en el corazón de la capital
La nueva experiencia premium de Autogermana llega con Vibro, un espacio que celebra el diseño, la innovación y la movilidad eléctrica.
Bogotá se convierte en el epicentro de la movilidad con estilo. Del 15 al 24 de agosto, el Parque de la 93 recibe a Vibro, una exhibición creada por Autogermana para acercar al público colombiano a las últimas propuestas de BMW, MINI y BMW Motorrad. Más que un salón automotriz, es una experiencia que combina innovación, diseño y exclusividad en un solo espacio.
Si bien Vibro reúne tres marcas icónicas, MINI se roba las miradas con su espíritu urbano, versátil y audaz, en línea con lo que siempre ha representado: vehículos compactos que no solo son un medio de transporte, sino también un símbolo de identidad. La marca británica, distribuida en Colombia por Autogermana, presenta un portafolio renovado que integra tradición y vanguardia.
Vibro se concibe como una pasarela sobre ruedas: un espacio en el que diseño y tecnología dialogan con quienes buscan vehículos que expresen su personalidad. Como en la moda, donde una pieza de autor cuenta una historia, cada modelo de MINI propone un estilo de vida. El Aceman, por ejemplo, se erige como el accesorio perfecto para quienes valoran la sostenibilidad sin renunciar al diseño ni a la emoción de conducir.
Entre las grandes novedades se encuentra el MINI Aceman E, un crossover 100% eléctrico que inaugura una nueva era para la marca. Con su silueta compacta y atrevida, el Aceman combina la deportividad característica de MINI con un diseño minimalista cargado de estilo.
Su interior refleja una filosofía sostenible y moderna: materiales reciclados, texturas textiles innovadoras y la icónica pantalla OLED circular que concentra la experiencia digital de la marca. Además, ofrece una autonomía que ronda los 300 kilómetros y un espacio sorprendentemente versátil para su tamaño, reafirmando la filosofía “Clever Use of Space” que siempre ha distinguido a MINI.
El Aceman comparte protagonismo con los nuevos MINI Cooper C y MINI Cooper E, que reinventan la silueta clásica del hatchback en versiones de combustión y eléctricas, y con el MINI Countryman E y MINI Countryman C, que destacan por su espíritu aventurero. A ellos se suma el carismático MINI Cabrio, que propone una experiencia al aire libre con toda la elegancia de la marca.
La exhibición estará abierta hasta el 24 de agosto, de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., en la Calle 93B #11-14. Allí, los visitantes podrán interactuar con especialistas, descubrir las características únicas de cada modelo y acceder a beneficios comerciales exclusivos. Una cita imperdible para quienes entienden que la movilidad también es una declaración de estilo.