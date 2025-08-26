Panamá Black Weekend 2025: el gran regreso de las compras a lo grande

Del 3 al 5 de octubre, la capital panameña y otras ciudades del país serán escenario de una fiesta urbana marcada por los descuentos, pero también por el encuentro cultural que surge en sus centros comerciales. Con más de 3,000 comercios y 16 malls participantes, el Panamá Black Weekend 2025 confirma el potencial del país como un hub regional que atrae a visitantes de toda América Latina. Allí, los viajeros encontrarán no solo rebajas en moda, tecnología o accesorios, sino también la oportunidad de sumergirse en un entorno urbano donde la modernidad convive con la tradición caribeña.