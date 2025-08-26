Estilo de Vida
Panamá Black Weekend 2025: el gran regreso de las compras a lo grande
Un fin de semana que reafirma a Panamá como destino regional, donde el turismo y las compras se entrelazan en una experiencia cultural y urbana única.
Panamá ha sabido construir una identidad que trasciende su famoso canal. Hoy, la ciudad se perfila como un destino donde modernidad, cultura y hospitalidad convergen, y eventos como el Panamá Black Weekend se convierten en el reflejo de esa vocación cosmopolita. En un país que históricamente ha sido punto de encuentro para viajeros y comerciantes, el turismo de compras adquiere un papel estratégico: no se trata solo de adquirir productos, sino de vivir una experiencia que combina diversidad, conectividad y un estilo de vida vibrante.
Del 3 al 5 de octubre, la capital panameña y otras ciudades del país serán escenario de una fiesta urbana marcada por los descuentos, pero también por el encuentro cultural que surge en sus centros comerciales. Con más de 3,000 comercios y 16 malls participantes, el Panamá Black Weekend 2025 confirma el potencial del país como un hub regional que atrae a visitantes de toda América Latina. Allí, los viajeros encontrarán no solo rebajas en moda, tecnología o accesorios, sino también la oportunidad de sumergirse en un entorno urbano donde la modernidad convive con la tradición caribeña.
La apuesta no es menor: Panamá cuenta con ventajas que lo hacen único en la región. Su bajo impuesto de venta, su conectividad aérea —una de las más robustas de América— y su infraestructura moderna refuerzan la idea de un destino accesible y competitivo. A esto se suma la posibilidad de aprovechar el programa Free Stopover, que permite disfrutar dos viajes en uno, convirtiendo al país en un espacio donde la compra deja de ser un acto funcional para transformarse en un motor de turismo cultural, gastronómico y de entretenimiento.
Con la nueva edición del Panamá Black Weekend, Panamá no solo promueve el dinamismo de su economía interna y su sector retail; también reafirma su identidad como capital regional del shopping.
Panamá se perfila como un escenario donde lo accesible adquiere un aire de sofisticación, lo cosmopolita se mezcla con lo cotidiano y la hospitalidad local marca la diferencia. Más que un destino de compras, es un territorio que convierte el acto de viajar en un cruce entre comercio y cultura, recordando que en este istmo la conexión entre mundos ha sido siempre su mayor fortaleza.