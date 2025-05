Durante décadas, las gafas dejaron de ser un accesorio meramente funcional para ocupar un lugar clave en el vestuario contemporáneo. Hoy, son una extensión del estilo, una forma de lenguaje no verbal que revela personalidad, marca presencia y eleva cualquier look. De las pasarelas al street style, los lentes —de sol u oftálmicos— hablan de quién somos incluso antes de cruzar palabra. No es coincidencia que las grandes casas de moda los reinventen temporada tras temporada: las gafas son, quizá, el único accesorio que se interpone entre el mundo y nuestra mirada.