-Ágata María: cuando el lujo nace de la memoria ancestral

Lejos de seguir el ruido estridente de la industria, ella se alza como un eco de lo ancestral. Cada pieza está atravesada por la fuerza de lo simbólico, elaborada de manera artesanal por mujeres de Nariño que trabajan al ritmo del telar y de la tierra. Las técnicas tradicionales, como el guanga y el chumbe, aparecen en sus colecciones como lenguajes vivos que narran la cosmovisión de Pasto, Quillacinga e Inga. Los colores, las formas geométricas y los símbolos espirituales —del colibrí a la serpiente Amaru— no son ornamentos: son relatos tejidos para vestir cuerpos y, al mismo tiempo, para vestir memorias.