Gaia ilumina con “Becoming Her”, una colección que convierte el brillo en un lenguaje atemporal de feminidad

La narrativa de la colección parte de una premisa íntima: la mujer que se reconoce más allá de la perfección impuesta, y que decide brillar desde su esencia. Esta idea se materializa en una paleta que transita de los tonos suaves como el baby pink y el baby blue hasta la intensidad de un negro profundo, acompañada de siluetas ajustadas, vuelos teatrales y accesorios que se convierten en acentos sofisticados. Cada destello en las telas no busca solo adornar, sino metaforizar esa luz interna que acompaña a cada mujer en su propio proceso de transformación.