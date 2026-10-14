Los pantalones bombachos son la alternativa cómoda y chic que queremos llevar

Esta temporada, el volumen gana protagonismo en el armario y los pantalones bombachos aparecen como una alternativa para quienes quieren salir de los jeans de siempre sin renunciar a la comodidad. La clave está en jugar con las proporciones, elegir bien los zapatos y encontrar una versión que encaje con tu estilo. Porque sí, puedes llevarlos para un plan informal, pero también tienen mucho que decir en un look de oficina o en una salida de noche.