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Los pantalones bombachos son la alternativa cómoda y chic que queremos llevar
Con volumen, movimiento y muchas combinaciones posibles, esta silueta vuelve a darle un giro a tus looks de todos los días.
Aunque durante años los manteníamos escondidos o ni nos atrevíamos a comprarlos, los bombachos logran que estés cómoda y al mismo tiempo son ideales cuando quieres que el look tenga algo especial. Su silueta amplia, que se recoge o se estrecha hacia los tobillos según el diseño, tiene ese aire relajado que funciona con prendas básicas, pero también puede verse sofisticado cuando se combina con los accesorios adecuados.
Esta temporada, el volumen gana protagonismo en el armario y los pantalones bombachos aparecen como una alternativa para quienes quieren salir de los jeans de siempre sin renunciar a la comodidad. La clave está en jugar con las proporciones, elegir bien los zapatos y encontrar una versión que encaje con tu estilo. Porque sí, puedes llevarlos para un plan informal, pero también tienen mucho que decir en un look de oficina o en una salida de noche.
Cómo combinar los pantalones bombachos sin complicarte
Si quieres probar esta tendencia por primera vez, empieza con una camiseta blanca, un pantalón bombacho y unas bailarinas o tenis. Es una combinación sencilla que deja que la silueta sea la protagonista. Un bolso estructurado y unas gafas de sol le dan ese toque chic que hace que parezca que pensaste el look durante más de cinco minutos (cuando sabemos que no).
Para equilibrar el volumen de la parte inferior, los tops ajustados, las camisetas metidas por dentro y las blusas cortas funcionan especialmente bien. También puedes llevarlos con una camisa ligeramente abierta y las mangas recogidas para conseguir un conjunto relajado, pero con intención.
El tejido cambia por completo la personalidad de estos pantalones. Los modelos de algodón o telas ligeras tienen un aire informal y funcionan muy bien durante el día. En cambio, las versiones satinadas aportan brillo y movimiento, por lo que resultan perfectas para una cena o una ocasión en la que quieras arreglarte un poco más.
Si eliges un pantalón satinado, puedes combinarlo con una camiseta básica y sandalias de tacón bajo. Si prefieres un diseño con lazos o detalles en la cintura, deja que estos elementos destaquen con una blusa sencilla y pocos accesorios.
Y los zapatos hacen la diferencia. Como los bombachos suelen tener bastante volumen, el calzado influye mucho en el resultado final. Las bailarinas y los mocasines aportan un aire femenino y pulido; los tenis hacen que el conjunto se sienta más informal, y unas sandalias delicadas o unos tacones pueden llevarlo hacia una propuesta más elegante.
También vale la pena prestar atención al largo. Algunos modelos terminan cerca del tobillo y dejan los zapatos a la vista, mientras que otros tienen más tela y una caída fluida. Antes de elegir, piensa con qué calzado los usarías con más frecuencia.
Una de las mejores cosas de esta silueta es que no exige cambiar todo el armario. Es ese pantalón que puede sacar a tus jeans de la rutina y puedes combinarlo con prendas que ya tienes, desde una camisa blanca hasta un blazer, un suéter fino o una chaqueta corta. Para un look más atrevido, prueba mezclar volúmenes con una chaqueta amplia; si prefieres una silueta más equilibrada, elige una parte superior más sencilla y cercana al cuerpo.
Los pantalones bombachos son una invitación a jugar un poco más con la ropa y a salir de las fórmulas de siempre. No necesitas llevarlos con tacones ni reservarlos para una ocasión especial. Basta con encontrar un corte que te guste, sentirte cómoda y dejar que el volumen haga su parte.