-Vestirse para empezar de nuevo: la iniciativa que acompaña a familias afectadas por el terremoto

La campaña recuerda que las emergencias no terminan cuando desaparecen de los titulares. Para muchas familias, recuperar sus hogares, pertenencias y tranquilidad es un proceso que apenas comienza. Por eso, mantener el acompañamiento y ofrecer ayudas concretas puede marcar una diferencia en ese camino. Como expresó Adriana Arboleda, cofundadora de Vístete de Colombia, el propósito es llevar a miles de familias un regalo que vaya más allá de la ropa: la posibilidad de elegir con qué vestirse para empezar de nuevo.