Moda
Vestirse para empezar de nuevo: la iniciativa que acompaña a familias afectadas por el terremoto
Vístete de Esperanza llegará a Pereira y Dosquebradas para entregar prendas nuevas y gratuitas a cada beneficiario.
Cuando una familia pierde su casa, también pierde muchas de las cosas que hacían parte de su vida cotidiana. La ropa, los zapatos y los objetos personales que parecían tan básicos adquieren otro significado cuando ya no están. Recuperarlos es parte de un proceso mucho más grande, que exige tiempo, apoyo y la posibilidad de empezar a reconstruir aquello que se perdió.
Con esa idea llega a Pereira y Dosquebradas Vístete de Esperanza, una iniciativa de Vístete de Colombia que reúne a marcas, diseñadores, organizaciones y voluntarios de la industria de la moda colombiana para acompañar a las familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026. Durante la temporada navideña, el proyecto busca llegar a 15.000 personas que perdieron sus viviendas por colapso total o que no pueden regresar a ellas debido al riesgo de derrumbe.
Cada beneficiario podrá elegir cinco prendas nuevas y completamente gratis, de acuerdo con sus gustos, necesidades y talla. Una experiencia pensada para que quienes atraviesan esta situación también puedan decidir qué ponerse y recuperar, poco a poco, parte de su cotidianidad e identidad.
Vístete de Esperanza llega a Pereira y Dosquebradas con cinco prendas gratuitas por persona
Del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, el Parque Metropolitano del Café, ubicado en la calle 50 #13-03, entrada El Jardín, en Pereira, funcionará como una gran tienda multimarca solidaria. Allí, las personas beneficiadas podrán recorrer la oferta disponible y escoger cinco prendas nuevas sin ningún costo.
La iniciativa es liderada por Vístete de Colombia, movimiento cívico que reúne a más de 1.000 marcas nacionales, en alianza con la Corporación El Minuto de Dios y ProRisaralda. También cuenta con el apoyo de las alcaldías de Pereira y Dosquebradas y trabaja en articulación con Colombia, Un Solo Corazón, iniciativa de la primera dama de la Nación.
El proyecto busca movilizar a diseñadores, empresas y ciudadanos para reunir ropa y calzado nuevos destinados a las comunidades afectadas. Su propósito es ofrecer una ayuda que tenga en cuenta las necesidades individuales de cada persona y que les permita elegir las prendas que realmente quieren y necesitan.
La iniciativa ya tuvo una primera etapa en Cali, durante tres semanas, donde se entregaron 41.220 prendas y se benefició a 8.244 personas. Ahora, el equipo extiende su operación a Risaralda con una meta de 15.000 beneficiarios.
Cómo apoyar esta iniciativa de moda solidaria
Para alcanzar esa meta, Vístete de Esperanza necesita que más marcas, empresas y personas se sumen. Es posible participar en los canales oficiales de Vístete de Colombia mediante donaciones de ropa y calzado nuevos o aportes económicos destinados a cubrir los gastos logísticos y garantizar que haya prendas disponibles durante toda la jornada.
La campaña recuerda que las emergencias no terminan cuando desaparecen de los titulares. Para muchas familias, recuperar sus hogares, pertenencias y tranquilidad es un proceso que apenas comienza. Por eso, mantener el acompañamiento y ofrecer ayudas concretas puede marcar una diferencia en ese camino. Como expresó Adriana Arboleda, cofundadora de Vístete de Colombia, el propósito es llevar a miles de familias un regalo que vaya más allá de la ropa: la posibilidad de elegir con qué vestirse para empezar de nuevo.
En una temporada en la que solemos pensar en regalos, estrenos y celebraciones, esta iniciativa propone mirar también a quienes necesitan reconstruir lo esencial. Una prenda nueva puede parecer un gesto pequeño frente a todo lo que se perdió, pero elegirla, tenerla y hacerla propia también significa recuperar una parte de la autonomía y la dignidad.