Alana de la Garza: maternidad, poder y sensibilidad detrás de su personaje en FBI

Me encanta interpretar a Isobel porque es latina, dice lo que piensa y es una adicta a la justicia sin complejos. Si algo no está bien, lo dice. No dice: “Oye, lo siento mucho, pero creo que…”. No. Ella dice: “Te equivocas, y te voy a decir por qué”. Eso me encanta. Me encanta interpretar a una mujer elocuente, fuerte y sin complejos, que realmente lucha por lo correcto. No es perfecta, a veces se equivoca, y me encanta esa característica humana que escribieron para ella.