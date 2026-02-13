Entrevista
Alana de la Garza: maternidad, poder y sensibilidad detrás de su personaje en FBI
En entrevista con Fucsia, la actriz explora su personaje de Isobel Castille desde la protección, el liderazgo y la fuerza emocional.
Cuando las cámaras dejan de grabar, Alana de la Garza vive una vida sin guiones ni protocolos. De cuidar a sus hijos y vivir su maternidad con paciencia, viste desde la comodidad y no desde el cálculo de cómo salir ante las redes sociales. Con un estilo que describe como informal, con jeans, camisetas básicas y decisiones en las que prevalece ante todo la comodidad, la actriz cuenta cómo se transforma su rutina en los sets y su hogar.
En la octava temporada de FBI, que se estrenó en enero en Universal, el personaje que interpreta, el de Isobel, se encuentra en un momento de introspección tras haber tenido una experiencia cercana a la muerte. Nacida en Columbus, Ohio, y criada en Texas, Alana ha interpretado roles en series como Law & Order y CSI: Miami, consolidando su carrera desde 2019 con su trabajo en FBI.
Gracias a su ascendencia mexicana e irlandesa ha logrado gran versatilidad en su profesión, con papeles caracterizados por mujeres con un carácter implacable. La exigencia de estos personajes lo equilibra con rutinas que le permiten mantenerse conectada con su cuerpo y energía, al practicar yoga y barre.
Alana e Isobel son ante todo protectoras de los suyos, líderes que desde el equilibrio entre calidez y firmeza logran mostrar mujeres elocuentes y justas. La evolución de Isobel en FBI transita entre respuestas urgentes y el cuidado, con una honestidad que deja ver a la actriz más allá de la interpretación.
La nueva temporada aterriza en un momento muy intenso para tu personaje. ¿Cómo describirías la situación emocional de Isobel en este punto de la historia?
Creo que ahora mismo apenas se está dando cuenta de que lo logró. El peso de eso, de haber pasado por algo probablemente traumático, donde casi muere, literalmente, la acompaña mucho más. Está más introspectiva, se toma la vida en serio, no la da por sentada y aprecia profundamente a su esposo, a sus hijos y la dinámica familiar que tienen dentro del FBI, entre los agentes.
Ese amor de mamá osa está más fuerte. A lo largo de la temporada se verá aún más su corazón. Sigue luchando por la justicia y haciendo lo correcto, dice lo que piensa, pero también está ese aspecto de amar a sus agentes y a su equipo como una familia. Todo eso le pesa profundamente.
¿Podrías nombrar esa emoción?
Sí, creo que es protectora. Probablemente esa sea la palabra correcta. Agradece estar viva, estar bien y tener esa vida por delante para vivir y dar.
Isobel es una mujer fuerte en una posición de poder. ¿Qué crees que la convierte en una líder diferente?
Me encanta interpretar a Isobel porque es latina, dice lo que piensa y es una adicta a la justicia sin complejos. Si algo no está bien, lo dice. No dice: “Oye, lo siento mucho, pero creo que…”. No. Ella dice: “Te equivocas, y te voy a decir por qué”. Eso me encanta. Me encanta interpretar a una mujer elocuente, fuerte y sin complejos, que realmente lucha por lo correcto. No es perfecta, a veces se equivoca, y me encanta esa característica humana que escribieron para ella.
Es un gran reto, pero también es divertido interpretarla, porque en la vida real no me parezco en nada a ella. Quizá ahora, que soy mayor, un poco más. Antes era muy tierna, dulce, de las que dicen “vaya, vaya”, ¿sabes a qué me refiero? Ahora probablemente llevo mucho más a Isobel conmigo. Sobre todo si te metes con mis hijos, entonces sí conocerán a Isobel.
Como mujer, ¿qué significa para ti representar autoridad y fuerza en pantalla sin perder la sensibilidad?
Me encanta. Al principio, cuando empecé a interpretar a Isobel, era extremadamente directa y brusca. Salía de su oficina y era muy frontal. Poco a poco me permitieron aportarle ternura, y eso es muy importante, porque todos tenemos ese lado tierno y fuerte. Poder mostrar un personaje completo significa mucho para mí.
Demostrar que puede ser dura, y pasar de decirle a su marido: “Dios mío, coge a los niños y corre”, a “Bueno, vamos a encargarnos de esto. ¡Vamos!” Me encanta que le hayan permitido desarrollarse así y que yo pueda interpretarla de esa manera. Porque así somos todos, y es importante mostrarlo.
Alana, cuando las cámaras dejan de grabar, ¿cómo te desconectas de un papel tan exigente?
Tengo tres hijos, así que empiezo mi otro trabajo cuando termino este. Pero me encanta ser madre, de verdad. Me encanta. También me gusta mucho hacer yoga y barre, hacer ejercicio. Me encanta el hot barre, donde sudas, escuchas música y te sometes un poco al dolor. Lo disfruto. Soy una persona muy práctica y creativa, así que siempre estoy creando algo, haciendo algo y pasando tiempo con mis hijos.
¿Quiénes son las mujeres, reales o ficticias, que más te inspiran hoy en día?
Hay tantas almas hermosas. Me encanta Maya Angelou; leer sus poemas siempre me inspira. Actrices como Meryl Streep, que se entrega por completo, se lanza y puede convertirse en otra persona y atraparte. Recuerdo haber visto En un lugar del corazón cuando tenía 12 o 13 años, y creo que ese fue el momento en el que pensé: “Quiero hacer eso. Quiero convertirme en otra persona y hacer sentir algo a la gente”.
Mi madre también me inspira mucho; es increíble, dulce, probablemente la persona más amable del mundo. Es fabulosa. Mis hijas me inspiran todos los días. Son tan diferentes: una es picante y fogosa, y es maravillosa; la otra es dulce, ligera y divertida, y también fuerte. Soy una chica de chicas. Me gustan las mujeres y me gustan las mujeres fuertes. Tengo un grupo maravilloso de amigas a las que adoro y valoro muchísimo. Así que sí, muchísimas.
¿Cómo describirías tu estilo personal, tanto dentro como fuera de la pantalla?
En la vida real soy muy informal. Un poco extravagante, con mucho pelo y pantalones. Definitivamente soy más extravagante. Isobel es muy arreglada, profesional y mucho más cool que yo en la vida real. Yo soy bastante casual. Normalmente, si me vieras por la calle, dirías: “Vaya, jeans y camiseta de tirantes. Qué bien”.
¿Te gustaría que el público, especialmente las mujeres, se sintieran identificadas con Isobel esta temporada?
Quiero que se identifiquen con ella, con esa fuerza interior que a veces es necesaria para defenderse y luchar por lo correcto. Pero también que se permitan ser cariñosas, no tener siempre la razón, tener paciencia consigo mismas, sentirse libres de sentir y de mostrar un lado más tierno. Creo que eso es muy importante.
¿Qué hace que la octava temporada de FBI sea especial para ti?
Es un viaje fabuloso y emocionante. Los episodios se vuelven más grandes, más intensos y mejores. Además, verán historias muy personales que, creo, llevarán al público a un gran viaje.