-Valeria Arboleda, la boxeadora que no pierde la cabeza ni dentro ni fuera del ring

Sí. Caí en cuenta de que de pronto yo no iba a poder vivir de esto. Tengo una hermana gemela y ella sí se inscribió en la universidad pública y ya iba como en tercer semestre. Ahí yo digo: “¿Yo qué estoy haciendo? Les estoy entregando todo a esta gente”. También tenían esa maña de que me decían: “Si quedas campeona, te damos esto”, y cuando llegaba con el resultado, no me daban lo que habíamos hablado. Entonces yo dije: “No, pues yo me voy a retirar porque hay que poner los pies en la tierra”. Siempre he tenido claro que yo no quería seguir viviendo allá en el barrio, quería salir de ese entorno y me di cuenta de que pronto con el deporte no lo iba a lograr. Había días en los que me tocaba salir de la casa a las 5 de la mañana, empacar el almuerzo y llegar hasta las 8 de la noche. Me tocaba quedarme por aquí cerca para no pagar doble pasaje, porque eran cuatro pasajes diarios y yo solo tenía para dos. Fue cuando decidí retirarme. Afortunadamente, me encontré con personas que me aconsejaron, como mi entrenadora Alexandra, mi entrenador actual de Lourdes y mi mamá, que siempre ha estado ahí apoyándome al 100 %, e hicieron que volviera a este camino, y se los agradeceré toda la vida.