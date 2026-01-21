-Nina Rodríguez susurra e impone su estilo con Interludio

Al ser cantautor es imposible no involucrar los procesos. Creo que pasé por muchos duelos, en el sentido de entender el artista que empezó este proceso y la que va en este nuevo camino. Y a veces lo que más nos cuesta es despedirnos de esas versiones de nosotros mismos, soltar las versiones que en momentos nos ayudaron a superar cosas, sentimientos que nos acompañaron a la hora de escribir las canciones. Yo siento que estas dos canciones hablan del duelo desde diferentes lugares. Almas cuenta una historia de esas personas con la que nos encontramos en la vida y que vienen a enseñarte cosas, no que se quedan sino que a veces se van (…) y “Eco” está más inspirado en mujeres como Mercedes Sosa y en Chavela y es como bueno el duelo duele y hay a veces rabia en las historias que nos contamos. Entonces es cómo tomamos lo que nos ha pasado con nuestras propias manos y reescribimos esa historia y en verdad nadie lo puede herir a uno hasta que uno conozca sus propias sombras y dolores y se adueñe de eso y diga cómo quiero cambiar esto. Entonces son canciones que si bien están marcadas en el discurso del duelo son liberadoras para mí.