Sara Vargas: nadar, resistir y aprender que el triunfo también está en el proceso

En mi infancia hubo momentos difíciles por desconocimiento de otros, pero han sido muy pocos porque yo nunca me he visto con una discapacidad. Mi actitud ha orientado a los demás a entender que no tengo limitaciones. Mi mamá tiene la misma discapacidad y ella ha sido mi ejemplo directo; es una mujer empresaria que siempre me enseñó a responder por lo mío. En el deporte, entreno al lado de atletas olímpicos, usando la misma tecnología y buscando el mismo rendimiento. Entonces en el sector paralímpico hacemos los mismos esfuerzos y ya estamos en un nivel de igualdad total.