Lilja Van Der Zwaag: la fuerza mística detrás de La Guerra de los Reinos
Una conversación íntima con la actriz que encarna a Kriemhild, entre el rigor del set, la mística que la acompaña y la fuerza femenina.
En La Guerra de los Reinos, la nueva serie que llega a Latinoamérica por Universal+ este 14 de diciembre, Lilja Van Der Zwaag interpreta a uno de los personajes más complejos y magnéticos de la producción: Kriemhild, una mujer moldeada por la obediencia, la presión y una energía interna que, poco a poco, rompe cualquier límite impuesto. Pero detrás de esa figura poderosa hay una actriz igual de intensa, que encontró en este papel la oportunidad de enfrentarse a sus propias emociones, navegar zonas profundas de su sensibilidad y transformarlas en una presencia que trasciende la pantalla.
Durante la conversación, Lilja revela no solo el rigor físico y emocional que demandó su personaje —vestuarios imposibles, largas horas de maquillaje y un proceso actoral de meses— sino también una faceta personal que conecta sorprendentemente con el universo místico de la serie.
FUCSIA: Tu personaje en la serie es fuerte, complejo y poderoso, ¿cuál fue la parte más retadora de darle vida a una mujer así?
Lilja Van Der Zwaag: Hubo muchos desafíos, hermosos, hermosos desafíos. Siento que soy más como Krimhild hacia el final del show, pero al principio, ella está muy atada, muy controlada. También vivía esos momentos en los que debía servir, sin pensamientos individuales ni esperanzas que pudiera expresar. Fue muy difícil y sentí mucha presión durante esa primera parte del rodaje, aunque también fue una gran experiencia como actriz. Quería atravesar todos esos sentimientos, y ahí estuvo el desafío.
¿Y cómo conectaste emocionalmente con este personaje? ¿Se incorporó algo de ti a su historia?
Tuve un encuentro muy bonito con una coach y trabajamos en este papel durante, creo, unos cuatro meses, conectando con sus emociones. Solo puedo inspirarme en mis propias emociones, y fue muy emocionante y, a veces, impactante ver cuántas cosas hay y cuántas son similares. Pero sí, estar con este personaje durante tanto tiempo te hace conectar de verdad, como si realmente empezaras a sentirte como una persona completamente diferente. Fue una experiencia increíble.
Y la serie se desarrolla en un universo increíble, con paisajes y vistas increíbles, y el vestuario... ¿Cuál de estos elementos te impactó más?
Creo que el vestuario. Pero diría que el vestuario, además, por supuesto, el peinado, porque tenía el pelo largo y una peluca que me ponía todos los días. Fue muy agradable transformarme en el personaje porque es pesado y tienes que estar sentado ahí mucho tiempo. Tenía unas tres horas diarias de maquillaje. Y a veces necesitas como una hora solo para cerrar los zapatos porque es muy difícil abrirlos y no tienes cremalleras ni nada, ¿sabes? Así que, sí, definitivamente ambos maquillajes.
Más allá del set, ¿quién es Lilja como mujer? ¿Qué te inspira, te conmueve o te hace sentir viva?
Buena pregunta. De hecho, está muy conectada con la historia porque me interesan mucho las energías místicas. La pregunta sobre qué tipo de fantasmas nos rodean, cómo es el trabajo con la energía... Tengo la capacidad de ver... puede que suene un poco espeluznante ahora, pero a veces veo el aura de las personas. Veo algo así como una sombra, luz, fuego o lo que sea. Estoy muy segura de la existencia de diferentes dimensiones, y encontrar un propósito en la vida y usar estos poderes, energías y posibilidades es algo que me apasiona en este momento.
¿Qué tipo de historias femeninas sueñas con interpretar?
Dios mío, me encantan tus preguntas, son tan bonitas. Esto es lo que nos hace sentir vivos, ¿no? Y nos da poder, sí. Hay muchísimas. ¿Sabes lo que acabo de oír? Estaba viendo... estaba viendo Frankenstein, ¿sabes?
De Guillermo del Toro, de hecho, aprendí que la historia la escribió una mujer. No es un hombre, es una mujer, como todas las mujeres que crearon estas historias tan hermosas y locas. Me encantaría interpretar a alguien así, y su historia es interesante. Por ejemplo, justo estaba pensando en eso.
Sí, de hecho, esta mañana vi un video sobre su vida. Fue súper trágico, pero increíble. Te veo en ese papel. ¿Y qué mujer te inspira hoy, ya sea en la vida, en el arte o en la historia, quizás una amiga o alguien cercano?
Lilja Van Der Zwaag: En este momento, me inspiras.
FUCSIA: Gracias. Que hermoso
Lilja Van Der Zwaag: Sí, realmente me encanta.
FUCSIA: Tú también me inspiras mucho.
Lilja Van Der Zwaag: No, basta
¿Y qué mensaje esperas que los espectadores se lleven de tu trabajo en La Guerra de los Reinos?
Espero que la valentía de Kriemhild resuene en algunas personas, que traspase fronteras, confronte y diga: “Bueno, no acepto estar en este mundo escrito y controlada por hombres”. Así que espero que eso resuene, que la gente defienda su voz y la encuentre, y diga: “Bueno, este es el camino correcto, no para mí como individuo, sino para la sociedad y para quienes me rodean”.