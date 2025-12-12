Lilja Van Der Zwaag: la fuerza mística detrás de La Guerra de los Reinos

Buena pregunta. De hecho, está muy conectada con la historia porque me interesan mucho las energías místicas. La pregunta sobre qué tipo de fantasmas nos rodean, cómo es el trabajo con la energía... Tengo la capacidad de ver... puede que suene un poco espeluznante ahora, pero a veces veo el aura de las personas. Veo algo así como una sombra, luz, fuego o lo que sea. Estoy muy segura de la existencia de diferentes dimensiones, y encontrar un propósito en la vida y usar estos poderes, energías y posibilidades es algo que me apasiona en este momento.