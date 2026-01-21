Airbnb traza el futuro del viaje en Colombia: menos días, más experiencias

Este cambio no es anecdótico. Los viajeros colombianos han incrementado sus viajes internacionales cortos en más de un 50%, confirmando que el tiempo ya no define la profundidad del viaje. La generación Z elige ciudades con espacios donde el arte urbano convive con la historia, donde la cocina local se convierte en un lenguaje cultural y donde la energía citadina reemplaza la quietud de los pueblos costeros. Medellín, Santa Marta y Bogotá se muestran como destinos ideales para estas escapadas intensas, capaces de ofrecer estímulo, narrativa y carácter en pocos días.