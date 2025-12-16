Turismo
Aquatica: el mejor parque acuático de EE.UU. por los lectores de USA Today
Más de 50 atracciones, playas de arena blanca y experiencias para todas las edades.
Aquatica Orlando se ha consolidado como uno de los parques acuáticos más completos y sorprendentes de Estados Unidos, y no es casualidad que haya sido elegido como el mejor del país por los lectores de USA Today. Su propuesta va mucho más allá de los toboganes: aquí la experiencia combina diseño, entretenimiento, naturaleza y descanso en un entorno inspirado en los Mares del Sur, donde cada rincón está pensado para distintos tipos de viajeros.
Con más de 50 atracciones, ríos de corriente rápida, extensas playas de arena blanca y zonas diseñadas especialmente para niños, Aquatica logra un equilibrio poco común entre adrenalina y relajación. Es un parque donde se puede pasar del vértigo de una caída extrema a una tarde tranquila junto a la piscina, con un cóctel en la mano, sin perder el ritmo del día. Esa versatilidad es, precisamente, lo que lo convierte en una visita obligada para familias, grupos de amigos y amantes de la aventura.
Pero si hay algo que define la experiencia Aquatica son sus toboganes, muchos de ellos únicos en el mundo y diseñados para desafiar los sentidos. Por eso, a continuación, hacemos un top de los toboganes que sí o sí debes probar para vivir el parque en su máxima expresión y entender por qué este lugar se ha ganado su lugar en la cima.
1. Tassie’s Underwater TwistEste tobogán marca una diferencia clara frente a cualquier otro parque acuático. El recorrido combina giros rápidos con una experiencia inmersiva gracias a proyecciones y sonido sincronizado que recrean un mundo submarino lleno de vida. Más que velocidad, ofrece una sensación envolvente que convierte cada descenso en un viaje sensorial, ideal para quienes buscan algo distinto y memorable.
2. Reef PlungeUno de los clásicos más impactantes de Aquatica. A lo largo de más de 100 metros, el recorrido se hace a través de tubos transparentes que atraviesan hábitats reales con delfines, tiburones leopardo y bancos de peces. La mezcla entre adrenalina y asombro visual hace que este tobogán sea una experiencia única, perfecta para quienes quieren emoción sin perder el factor sorpresa.
3. Riptide RacePensado para compartir, Riptide Race es el tobogán de competencia más alto del mundo. Dos personas se lanzan en balsas paralelas desde una torre de 20 metros, enfrentándose en una carrera llena de curvas, túneles y velocidad. Ideal para retar a amigos o familiares y añadir un componente lúdico y competitivo a la visita.
4. KareKare CurlInspirado en las olas de Nueva Zelanda, este tobogán ofrece una de las sensaciones más intensas del parque. El recorrido comienza con un descenso cerrado que desemboca en una enorme curva de casi 11 metros, donde el cuerpo se balancea antes del chapuzón final. Es adrenalina pura, pensada para quienes buscan una experiencia potente y visualmente impresionante.
5. Ihu’s Breakaway FallsPara los amantes de la emoción extrema, este es el reto definitivo. Con una de las caídas libres más empinadas de Orlando, el piso desaparece bajo los pies y la sensación de vértigo se apodera del cuerpo en segundos. Rápido, intenso y sin rodeos, es el tobogán que confirma por qué Aquatica también es territorio para los más valientes.
6. Ray RushUna de las atracciones más versátiles del parque y perfecta para disfrutar en grupo. Ray Rush combina impulsos de agua, tubos cerrados y un tramo tipo manta que permite deslizarse en balsa hasta cuatro personas al mismo tiempo. El recorrido es dinámico, sorprendente y termina con un gran chapuzón, ideal para quienes buscan diversión compartida sin sacrificar emoción.
7. Omaka RockaEste tobogán tipo half-pipe lleva la experiencia a otro nivel con caídas casi verticales y grandes embudos que hacen que el cuerpo se balancee de un lado a otro antes de salir disparado al agua. Inspirado en deportes extremos, Omaka Rocka mezcla vértigo, velocidad y giros inesperados, convirtiéndose en una opción imperdible para quienes quieren cerrar el recorrido con una dosis extra de adrenalina.