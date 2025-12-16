Aquatica: el mejor parque acuático de EE.UU. por los lectores de USA Today

Con más de 50 atracciones, ríos de corriente rápida, extensas playas de arena blanca y zonas diseñadas especialmente para niños, Aquatica logra un equilibrio poco común entre adrenalina y relajación. Es un parque donde se puede pasar del vértigo de una caída extrema a una tarde tranquila junto a la piscina, con un cóctel en la mano, sin perder el ritmo del día. Esa versatilidad es, precisamente, lo que lo convierte en una visita obligada para familias, grupos de amigos y amantes de la aventura.