De Rihanna a Shakira: así conquistan Colombia las marcas de belleza creadas por celebridades

La belleza ya no se trata únicamente de cubrir imperfecciones. La conversación global alrededor de la industria ha cambiado radicalmente en los últimos años y hoy conceptos como bienestar, autocuidado, skincare y salud de la piel ocupan el centro de las rutinas de consumo. En medio de esa transformación, las celebridades han dejado de ser simplemente embajadoras de productos para convertirse en empresarias capaces de redefinir las tendencias del mercado global.