Belleza
La medicina estética mira hacia el futuro: ciencia, innovación y un nuevo concepto de belleza
GAIN Colombia reunió a especialistas internacionales que hablaron sobre el cambio de paradigma que hoy está transformando la relación entre médicos y pacientes en el ámbito de la estética.
Hubo un momento en el que la medicina estética parecía perseguir un mismo objetivo: labios más voluminosos, pómulos más marcados y rostros que respondían a un ideal de belleza casi idéntico para todos. Hoy esa conversación ha cambiado. Cada vez son más las personas que llegan al consultorio con una petición distinta: verse mejor sin dejar de parecer ellas mismas.
Ese fue uno de los temas que marcaron la undécima edición de GAIN Colombia (Galderma Aesthetic Injector Network), un encuentro que reunió en Bogotá a más de 360 especialistas nacionales e internacionales para debatir cómo la evolución de los tratamientos y de lo que buscan los pacientes está impulsando una medicina estética más ética, personalizada y respaldada por evidencia científica.
Más allá de presentar nuevas tecnologías o tratamientos, el encuentro dejó clara una idea: el futuro de la medicina estética no está en transformar los rostros, sino en comprenderlos. Por eso, la naturalidad dejó de ser una tendencia para convertirse en el objetivo.
Durante años, palabras como “relleno” dominaron la conversación en la medicina estética. Sin embargo, para el cirujano plástico brasileño Dr. Daniel Boro, ese concepto necesita desaparecer.
“Tenemos que dejar de hablar de rellenos porque eso hace que todo el mundo piense únicamente en volumen. El ácido hialurónico no sirve solo para voluminizar; también nos permite estructurar, refinar y tratar el envejecimiento de distintas capas del rostro. Lo importante no es el producto, sino entender la anatomía de cada paciente y elegir la técnica correcta para lograr un resultado natural”, comentó el experto para FUCSIA.
Esta afirmación resume uno de los cambios más importantes de la especialidad. Hoy los médicos hablan de restaurar, prevenir y acompañar el proceso natural del envejecimiento antes que de modificar los rasgos.
Esa transformación también responde a un nuevo perfil de paciente. Según explicaron expertos de Galderma durante GAIN, las consultas ya no giran únicamente alrededor de un procedimiento específico, sino de una experiencia integral basada en educación, confianza y personalización. Los pacientes llegan más informados, pero también con expectativas influenciadas por las redes sociales, lo que obliga a los médicos a dedicar más tiempo a explicar qué necesita realmente cada rostro.
Además, la responsabilidad del profesional también cambió. Para Boro, una de las funciones más importantes del especialista ya no consiste únicamente en realizar un procedimiento, sino en orientar al paciente cuando aquello que desea no necesariamente es lo que necesita.
“Muchas veces el paciente llega convencido de que necesita un procedimiento específico, pero nuestra responsabilidad como médicos es enseñar. Yo evalúo el rostro completo y, si el problema no son los labios sino la pérdida de firmeza o de colágeno, por ejemplo, tengo que explicarle por qué ese no debe ser el primer paso. El mejor resultado siempre nace de un buen diagnóstico, no de seguir una moda”.
Una medicina estética que busca acompañar, no transformar
La conversación cobra especial relevancia en una época donde TikTok e Instagram han convertido ciertos procedimientos en tendencias virales. Para los especialistas, el reto está precisamente en diferenciar una moda pasajera de una verdadera necesidad médica.
Las imágenes de algunas celebridades con resultados excesivos siguen alimentando el temor de muchas personas frente a la medicina estética. Sin embargo, el dermatólogo colombiano Héctor Peñaranda asegura en FUCSIA que esos casos no representan la forma en que hoy trabajan la mayoría de especialistas en la región.
“Muchas personas ven el resultado de algunas celebridades y piensan que todos los procedimientos estéticos terminan así, pero la realidad es diferente. Incluso en Estados Unidos existen tendencias regionales; en algunos lugares, como Hollywood, todavía buscan resultados excesivos. En Latinoamérica, y particularmente en países como Colombia y Brasil, somos reconocidos precisamente por hacer una medicina estética mucho más natural e individualizada”.
Para él, el verdadero cambio de paradigma está en abandonar la idea de que un rostro rejuvenecido debe ser evidente. “Si hoy tuviera que decir qué quedó obsoleto en medicina estética, diría que lo exagerado. Lo que buscamos ahora es un envejecimiento saludable y natural, que cada persona rejuvenezca de acuerdo con su edad, sin perder su identidad”.
No es casualidad que durante GAIN uno de los conceptos más repetidos haya sido el de “belleza silenciosa”, una tendencia que apuesta por resultados discretos, armónicos y respetuosos de la individualidad de cada paciente.
Otra de las conclusiones del encuentro es que la medicina estética dejó de entenderse únicamente como una respuesta al envejecimiento visible. Hoy la conversación también gira alrededor de la prevención.
Los especialistas recordaron que la producción de colágeno comienza a disminuir alrededor de los 25 años, por lo que cada vez más personas consultan antes de presentar cambios evidentes en la piel. Esa realidad coincide con las discusiones científicas de GAIN, donde temas como la bioestimulación de colágeno, la calidad de la piel y los cambios asociados a la menopausia ocuparon un lugar central dentro de la agenda académica.
Aunque el Dr. Peñaranda explica que no existe una edad universal para comenzar un tratamiento: “No podemos generalizar porque cada paciente envejece de manera diferente. Hay personas de 50 años con una piel extraordinaria y otras de 30 con signos mucho más marcados. Lo importante es entender que prevenir siempre será mejor que tratar y que cada procedimiento debe responder a la necesidad individual de cada paciente”.
Si hace una década el éxito de un procedimiento se medía por el cambio visible, hoy el objetivo es completamente distinto: “Las pacientes colombianas son muy hermosas y creo que hoy buscan una belleza mucho más silenciosa. No quieren cambiar su identidad ni transformar su rostro, sino verse más elegantes, más descansadas y que la gente note que se ven bien sin saber exactamente qué se hicieron. Esa naturalidad es la verdadera tendencia”, afirma el Dr. Boro.
En esa búsqueda de resultados cada vez más sutiles, la experiencia del especialista resulta tan importante como el tratamiento mismo. La correcta evaluación del rostro, el conocimiento anatómico y la elección de productos respaldados por evidencia científica (como el Restylane y el Sculptra) hacen parte de un proceso que busca acompañar el envejecimiento de manera progresiva, sin alterar la identidad del paciente.
Quizá la mejor definición de esta nueva etapa la resume el Dr. Boro así: “Las tendencias cambian, igual que en la moda. Hoy puede estar de moda el ácido hialurónico, mañana los bioestimuladores o las tecnologías, pero hay algo que nunca cambia: la naturalidad. La naturalidad es elegante y nunca pasa de moda”.