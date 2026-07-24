La medicina estética mira hacia el futuro: ciencia, innovación y un nuevo concepto de belleza

“Muchas veces el paciente llega convencido de que necesita un procedimiento específico, pero nuestra responsabilidad como médicos es enseñar. Yo evalúo el rostro completo y, si el problema no son los labios sino la pérdida de firmeza o de colágeno, por ejemplo, tengo que explicarle por qué ese no debe ser el primer paso. El mejor resultado siempre nace de un buen diagnóstico, no de seguir una moda”.