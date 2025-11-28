Estilo de Vida
Belah’s Wonderland: cuando la belleza se convierte en experiencia
La marca inaugura su primer pop-up inmersivo, un universo multisensorial que transforma el maquillaje en un recorrido sensorial y marca el inicio de una temporada festiva llena de fantasía, color y creatividad.
Belah’s Wonderland no es solo un pop-up, la marca presenta su primer espacio inmersivo como una invitación a habitar su mundo, un recorrido sensorial que celebra la identidad de Belah Beauty y marca el inicio de la temporada festiva navideña con una narrativa visual envolvente y sofisticada.
Quienes lo visiten podrán descubrir de cerca la esencia de Belah Beauty, explorar sus productos y conocer en primicia Frosted Eyes, su más reciente lanzamiento, concebido como una propuesta que mezcla brillo, textura y actitud, fiel a la visión moderna que define a la firma.
Para Isabella Chams, fundadora y directora creativa, este espacio es la materialización de un sueño largamente construido. “Siempre soñé con crear un lugar donde quienes conectan con la marca pudieran vivir Belah Beauty de forma real y cercana. Belah’s Wonderland es nuestra manera de compartir esa esencia”, afirma.
El diseño del pop-up ha sido pensado como un recorrido estético que combina instalaciones interactivas, escenarios sensoriales y activaciones exclusivas. Cada rincón ha sido creado para que los asistentes no solo vean los productos, sino que los sientan, los prueben y los integren a su propia narrativa de estilo. Es un espacio donde la belleza deja de ser estática y se convierte en juego, ritual y expresión personal.
Abierto al público durante el Bogotá Fashion Weekend, los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre, en la Carrera 12 #83-61, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., Belah’s Wonderland se posiciona como uno de los puntos de encuentro más esperados de la temporada.