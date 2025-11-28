-Belah’s Wonderland: cuando la belleza se convierte en experiencia

El diseño del pop-up ha sido pensado como un recorrido estético que combina instalaciones interactivas, escenarios sensoriales y activaciones exclusivas. Cada rincón ha sido creado para que los asistentes no solo vean los productos, sino que los sientan, los prueben y los integren a su propia narrativa de estilo. Es un espacio donde la belleza deja de ser estática y se convierte en juego, ritual y expresión personal.