Casa Lola presenta Dos Mares: un viaje culinario entre Caribe y Mediterráneo

En este menú, clásicos del Caribe como el corozo, la pesca fresca, el coco o el lulo dialogan con curados, marinados y emulsiones que evocan la tradición mediterránea. Entre los platos destacados se encuentran el Carpaccio de sierra y corozo, la Fideuá costeña con tinta de calamar, la Paella de chicharrón, y los Crêpes de uchuva flambeados al ron local. Cada preparación es un gesto de puente cultural, una conversación entre orillas que comparten historia y horizonte. El menú es, sobre todo, una invitación a sentir el mar como eje simbólico y sensorial.