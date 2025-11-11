Estilo de Vida
Casa Lola presenta Dos Mares: un viaje culinario entre Caribe y Mediterráneo
El hotel boutique de lujo en el corazón de Getsemaní lanza su nuevo menú degustación firmado por el chef Daniel Aldana, un relato gastronómico que celebra el diálogo entre tradición, territorio y sofisticación contemporánea.
Casa Lola Deluxe Gallery es una joya arquitectónica que ha sabido capturar la esencia histórica de Getsemaní mientras propone una visión contemporánea de la hospitalidad de lujo. Bajo la dirección del arquitecto español Ignacio García de Vinuesa, el hotel fusiona elegancia colonial, refinamiento republicano y diseño actual, creando atmósferas íntimas y cuidadosamente curadas. Sus 22 habitaciones distribuidas en tres casas contiguas se distinguen por detalles que revelan carácter: textiles exclusivos, piezas de arte y antigüedades originales, amenities premium, insonorización avanzada y tecnología de última generación. Nada es excesivo, todo responde a una sensibilidad estética que privilegia la serenidad y la experiencia.
Dentro de esta propuesta, la gastronomía ocupa un papel central. Casa Lola entiende el lujo como conexión, como diálogo entre culturas y territorios, y lo expresa a través de su restaurante gourmet Doña Lola y el rooftop Lolita’s Bar. Ambos espacios han logrado posicionarse como referentes de la alta cocina en el Caribe colombiano, gracias a una visión que integra técnica, sensibilidad y una narrativa culinaria que se expande más allá del plato. La experiencia se completa con música en vivo, coctelería de autor y un ambiente que invita tanto a la contemplación como a la celebración.
La llegada del menú degustación “DOS MARES” fortalece aún más esta identidad. Diseñado por el chef caleño Daniel Aldana, cuya formación y trayectoria internacional incluyen pasos por Bogotá, Buenos Aires, Madrid y el Caribe, la propuesta combina el respeto absoluto al producto local con técnicas mediterráneas que revelan nuevas texturas y sabores. Aldana trabaja desde la estacionalidad y la proximidad, devolviendo valor a ingredientes cotidianos que, en sus manos, se transforman en experiencias sorprendentes.
En este menú, clásicos del Caribe como el corozo, la pesca fresca, el coco o el lulo dialogan con curados, marinados y emulsiones que evocan la tradición mediterránea. Entre los platos destacados se encuentran el Carpaccio de sierra y corozo, la Fideuá costeña con tinta de calamar, la Paella de chicharrón, y los Crêpes de uchuva flambeados al ron local. Cada preparación es un gesto de puente cultural, una conversación entre orillas que comparten historia y horizonte. El menú es, sobre todo, una invitación a sentir el mar como eje simbólico y sensorial.
Más allá de la mesa, Casa Lola se consolida como un centro cultural y social para viajeros y locales. Sus experiencias incluyen cenas temáticas con maridaje, rutas gastronómicas que narran la historia entre España y Colombia, sesiones musicales que fusionan flamenco con ritmos caribeños y eventos especiales con casas gourmet internacionales.