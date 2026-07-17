Esa fue precisamente la reflexión que reunió a empresarias, fundadoras, presidentas, ejecutivas y líderes de diferentes industrias del país en el más reciente encuentro de Indómitas, el club creado por Revista FUCSIA como un espacio donde el conocimiento, las conversaciones y la comunidad tienen tanto valor como las conexiones que allí nacen. En esta ocasión, el invitado fue Santiago Reyes, más conocido como Yuyo Says, uno de los analistas de marketing y estrategia de marca con mayor crecimiento en el ecosistema digital colombiano.