-Un primer vistazo al deseo que viene: Stella McCartney x H&M

Londres fue el escenario elegido para anticipar uno de los lanzamientos más esperados de la moda global. El pasado 1 de diciembre, durante los Fashion Awards, figuras que orbitan entre la moda, la música y la tecnología revelaron un primer vistazo de la próxima colección Stella McCartney x H&M, una alianza que vuelve a poner el foco en el poder de la colaboración como motor creativo y cultural.