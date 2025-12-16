Moda
Un primer vistazo al deseo que viene: Stella McCartney x H&M
Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski y Yasmin Wijnaldum adelantan la colección durante los Fashion Awards 2025
Londres fue el escenario elegido para anticipar uno de los lanzamientos más esperados de la moda global. El pasado 1 de diciembre, durante los Fashion Awards, figuras que orbitan entre la moda, la música y la tecnología revelaron un primer vistazo de la próxima colección Stella McCartney x H&M, una alianza que vuelve a poner el foco en el poder de la colaboración como motor creativo y cultural.
Amelia Gray, Anitta, Emily Ratajkowski, Yasmin Wijnaldum, Bel Priestley, Alton Mason y Kiara Nirghin desfilaron por la alfombra roja vestidos con piezas inéditas de la colección, convirtiendo el evento en una pasarela adelantada.
La colección rinde homenaje al ADN de Stella McCartney, retomando códigos clave de distintas etapas de su historia. El espíritu de archivo se hace evidente en referencias directas a los años 2000, con el regreso del encaje, los brillos y las formas que marcaron una era en la moda contemporánea. Elementos que, lejos de sentirse nostálgicos, se reinterpretan con una energía actual y una sensibilidad alineada con los tiempos.
No es casual que este primer adelanto haya tenido lugar en Londres, ciudad natal de la diseñadora y epicentro de su visión creativa. Como lo señala Ann-Sofie Johansson, asesora creativa de H&M, el trabajo de McCartney ha sido pionero en transformar la industria, apostando por prácticas sostenibles mucho antes de que se convirtieran en una conversación dominante.
Entre los looks más comentados de la noche destacaron el mini vestido negro de Emily Ratajkowski con capa drapeada en los hombros, el delicado diseño beige de encaje con efecto cristal que llevó Amelia Gray y el vestido rojo customizado de Anitta, una silueta envolvente que conectaba hombro y dobladillo en un gesto dramático y poderoso. “Me sentí espectacular de rojo”, afirmó la artista, celebrando una colaboración que define como el encuentro perfecto entre dos marcas icónicas.