Buenos Aires se ha consolidado como uno de los destinos culturales más vibrantes de Latinoamérica, y los números lo confirman: solo entre enero y junio de 2025, la ciudad registró más de 60 millones de búsquedas de espacios en Airbnb, un crecimiento superior al 20 % frente al mismo periodo del año anterior. La riqueza cultural porteña, marcada por la arquitectura europea, la tradición de sus cafés históricos, la vitalidad del tango y su gastronomía diversa, la han convertido en un imán para viajeros de toda la región, especialmente de países como Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, que lideran la lista de quienes optan por recorrerla.