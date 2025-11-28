TWO&TWO: cuando el denim se convierte en lenguaje de conexión

“Desde niña improvisaba mis propias prendas. No sabía que ese juego sería el inicio de un camino que hoy nos trae aquí. Cada pieza que creamos cuenta una historia, y lo que queremos con TWO&TWO es que esa historia también sea de ustedes. Cada pieza está confeccionada con manos que creen en el detalle y el valor de lo auténtico, hecho desde Risaralda para el mundo. La moda nos conecta con propósito y con alma: nos permite movernos, expresarnos y transmitir lo que sentimos en cada momento, desde el día hasta la noche. Esta primera colección, Horizontes Compartidos, es el punto de partida de un futuro que estamos construyendo juntos. Gracias por estar aquí, por vivirla, por sentirla y por impulsarnos. Como siempre nos han enseñado nuestros padres, juntos llegamos más lejos.”