Lanzamiento
Belleza de vanguardia en la intimidad del hogar
CryoGlow de Shark Beauty irrumpe en Colombia con una experiencia facial inspirada en la medicina estética y avalada por la ciencia.
El cuidado de la piel ha entrado en una nueva era: la del skincare inteligente. Lo que antes pertenecía exclusivamente a los centros de medicina estética hoy se traslada al hogar gracias a la tecnología. Dentro de esta tendencia de bienestar avanzado, Shark CryoGlow se posiciona como una de las innovaciones más notables, un dispositivo que combina luz LED y crioterapia para ofrecer resultados visibles y clínicamente comprobados.
Desarrollada junto a dermatólogos y aprobada por la FDA, CryoGlow es la primera incursión de Shark Beauty en el universo del cuidado facial. Su tecnología iQLED integra luces rojas, azules e infrarrojas que trabajan simultáneamente para reducir arrugas, tratar el acné y mejorar la firmeza de la piel. A esto se suma el sistema InstaChill, un mecanismo de enfriamiento controlado que revitaliza el contorno de los ojos, inspirado en los tratamientos de crioterapia de los spas más exclusivos.
El dispositivo ofrece cuatro modos que se adaptan a distintas necesidades: desde un tratamiento reafirmante para el contorno de ojos hasta programas antienvejecimiento, de limpieza profunda y de mantenimiento. Los resultados clínicos hablan por sí solos: mejoras visibles en luminosidad, textura y firmeza desde las primeras cuatro semanas, y una piel más uniforme y radiante después de ocho semanas de uso continuo.
Según datos de Kantar, el interés por el cuidado facial en Colombia ha crecido de forma sostenida: el 74 % de los hogares ya incorpora productos como cremas o sérums a su rutina, lo que equivale a más de 1,1 millones de nuevos consumidores en tan solo un año.
El mercado, valorado en 2.884 millones de dólares, proyecta un crecimiento superior al 6% en 2025, impulsado por el auge del autocuidado, la conciencia estética y la búsqueda de soluciones profesionales sin salir de casa.
En palabras de Luis Felipe Gallego, Vicepresidente Comercial de Continente S.A.S., “con la llegada de Shark CryoGlow al mercado colombiano, reafirmamos nuestro compromiso de traer tecnología de vanguardia que transforme la rutina de cuidado facial. Este lanzamiento marca un hito en la categoría, ofreciendo a los consumidores una experiencia única al alcance de sus hogares.”