-Belleza de vanguardia en la intimidad del hogar

Desarrollada junto a dermatólogos y aprobada por la FDA, CryoGlow es la primera incursión de Shark Beauty en el universo del cuidado facial. Su tecnología iQLED integra luces rojas, azules e infrarrojas que trabajan simultáneamente para reducir arrugas, tratar el acné y mejorar la firmeza de la piel. A esto se suma el sistema InstaChill, un mecanismo de enfriamiento controlado que revitaliza el contorno de los ojos, inspirado en los tratamientos de crioterapia de los spas más exclusivos.