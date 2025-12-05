Lanzamiento
Dos visiones, una esencia: así nace Stanley x Agua Bendita
Una edición especial que combina excelencia, color y propósito para rendir homenaje al diseño colombiano con proyección mundial.
La colaboración entre Stanley Colombia y Agua Bendita se convierte en un puente entre dos lenguajes que, aunque distintos, comparten una misma raíz: la autenticidad. Stanley aporta su herencia centenaria de durabilidad y propósito; Agua Bendita, la estética y el imaginario artesanal que ha conquistado vitrinas alrededor del mundo.
En esta alianza, ambos mundos dialogan sin perder su esencia. La colección rinde homenaje al valor de lo hecho con intención, a ese talento local que se expresa en colores, texturas y narrativas que evocan el espíritu de Colombia. Cada pieza de esta edición celebra la manera en que nuestras historias se entrelazan con los objetos que elegimos.
Para Stanley, esta colaboración es una forma de reafirmar su compromiso con quienes ven en la marca mucho más que un producto. Es reconocer que detrás de cada termo, cada jornada y cada aventura, existe un estilo de vida que merece ser acompañado con excelencia. Integrar el universo visual de Agua Bendita no solo embellece la pieza; la convierte en un símbolo de orgullo local y en reconocer el poder creativo colombiano.
La colección llega con la naturalidad de algo que simplemente tenía que suceder. Una marca que entiende la vida en movimiento se encuentra con otra que domina el arte del detalle y el color, y juntas crean un objeto para acompañar historias reales. No es un homenaje ni una oda; es una pieza que se integra al día a día con honestidad, que habla del diseño colombiano sin necesidad de explicarlo y que demuestra que la autenticidad, cuando es genuina, no necesita ornamentos.