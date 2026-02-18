Louis Vuitton presenta la Trunk Edition FW26: el baúl como punto de partida del lujo masculino

Los trajes en mezcla de seda y lana transpirable o en seda y cachemira proponen una elegancia liviana, mientras que blazers doble faz sin forro aportan flexibilidad y naturalidad al movimiento. El espíritu workwear aparece refinado en chaquetas trucker ligeras, blousons de nubuck y conjuntos en denim de algodón y seda, una combinación que resume la filosofía de Pharrell: lujo que se usa, no que se exhibe.