Louis Vuitton presenta la Trunk Edition FW26: el baúl como punto de partida del lujo masculino

Redacción Fucsia, 18/2/2026

Pharrell Williams reinterpreta la herencia de LV en un guardarropa transestacional que equilibra sofisticación, funcionalidad y elegancia relajada.

LOUIS VUITTON REVELA LA CAMPAÑA DE LA NUEVA COLECCIÓN LV TRUNK EDITION POR PHARRELL WILLIAMS
LOUIS VUITTON REVELA LA CAMPAÑA DE LA NUEVA COLECCIÓN LV TRUNK EDITION POR PHARRELL WILLIAMS - Foto: Cortesía Louis Vuitton

En 1854, Louis Vuitton revolucionó el arte de viajar al crear un baúl plano, ligero y apilable que desafiaba los estándares de la época. Más de 170 años después, esa pieza fundacional vuelve a ser protagonista —no como objeto literal, sino como concepto— en la nueva colección Fall-Winter 2026 Men’s Trunk Edition, concebida por Pharrell Williams, director creativo de las líneas masculinas de la Maison.

La campaña, revelada globalmente en febrero de 2026, no es solo una nueva entrega dentro del calendario de moda masculina. Es una declaración sobre permanencia. Sobre cómo el lujo contemporáneo ya no se construye únicamente desde la ostentación, sino desde la coherencia entre legado, diseño y funcionalidad.

Desde su llegada a Louis Vuitton en 2023, Pharrell ha propuesto una visión masculina que dialoga con la tradición sin quedar atrapada en ella. Si en colecciones anteriores exploró el espectáculo y la cultura pop, en esta ocasión opta por una sofisticación más silenciosa: prendas pensadas para durar, transitar estaciones y adaptarse a distintos momentos del día.

Esta colección de Louis Vuitton propone un guardarropa compuesto por piezas atemporales y sofisticadas que unen elegancia desenfadada y funcionalidad
Esta colección de Louis Vuitton propone un guardarropa compuesto por piezas atemporales y sofisticadas que unen elegancia desenfadada y funcionalidad | Foto: ED AKED

Elegancia relajada para un hombre en movimiento

La Trunk Edition construye un guardarropa completo de transición, donde la sastrería relajada convive con códigos utilitarios y textiles nobles. La silueta es moderna pero no rígida; formal sin perder comodidad. La paleta —beige, azul, marrón y negro— refuerza la idea de atemporalidad.

Los trajes en mezcla de seda y lana transpirable o en seda y cachemira proponen una elegancia liviana, mientras que blazers doble faz sin forro aportan flexibilidad y naturalidad al movimiento. El espíritu workwear aparece refinado en chaquetas trucker ligeras, blousons de nubuck y conjuntos en denim de algodón y seda, una combinación que resume la filosofía de Pharrell: lujo que se usa, no que se exhibe.

Este enfoque responde también a una transformación más amplia en la moda masculina global. En los últimos años, las grandes casas han apostado por piezas híbridas —ni completamente formales ni completamente casuales— que acompañen la vida real del consumidor contemporáneo. La Trunk Edition se inscribe en esa conversación, pero lo hace desde el ADN inequívoco de Louis Vuitton.

La línea celebra el savoir-faire y el refinamiento que definen a la Maison
La línea celebra el savoir-faire y el refinamiento que definen a la Maison | Foto: Cortesía Louis Vuitton

LV Touch: la marroquinería como experiencia sensorial

Uno de los puntos más interesantes de la colección es el lanzamiento de LV Touch, una nueva línea de bolsos masculinos que prioriza el diseño discreto y la utilidad refinada. Confeccionados en piel de becerro granulada con forros en ante, los modelos exploran el tacto como experiencia sensorial, una referencia directa al savoir-faire artesanal que define a la Maison.

El Steamer 30 —originalmente concebido a comienzos del siglo XX como un bolso plegable que cabía dentro de un baúl— reaparece con una estructura contemporánea suavizada. El Verso Hobo introduce un concepto reversible, mientras que el Steamer Backpack y el Delta Slingbag amplían la versatilidad entre negocios y ocio.

Los detalles —como el mosquetón en forma de V o el bolsillo frontal con pespunte inspirado en el blasón de Gaston-Louis Vuitton— no son meros ornamentos: funcionan como guiños a la herencia viajera de la casa.

LV Touch, una nueva línea de bolsos masculinos que prioriza el diseño discreto y la utilidad refinada
LV Touch, una nueva línea de bolsos masculinos que prioriza el diseño discreto y la utilidad refinada | Foto: Cortesía Louis Vuitton

El lujo masculino en clave transestacional

La colección se completa con tres modelos de calzado que refuerzan la narrativa funcional: el mocasín LV Croisette, la slipper LV Horizon con construcción sacchetto y la sneaker slip-on LV Soft. Todos responden a una premisa común: comodidad estructurada, sin sacrificar identidad.

Más que una colección estacional, la Trunk Edition propone una filosofía. Un hombre que viaja —literal o simbólicamente— entre contextos, ciudades y códigos sociales, necesita piezas que lo acompañen con discreción y carácter.

En un momento donde la moda masculina oscila entre el maximalismo y el minimalismo extremo, Pharrell Williams elige un punto intermedio: sofisticación sin ruido. Un homenaje al baúl que inició la historia de Louis Vuitton, pero también una afirmación de que el verdadero lujo, hoy, está en la construcción cuidadosa y en la permanencia.

El calzado de Louis Vuitton responde a una premisa común: comodidad estructurada, sin sacrificar identidad
El calzado de Louis Vuitton responde a una premisa común: comodidad estructurada, sin sacrificar identidad | Foto: Cortesía Louis Vuitton
