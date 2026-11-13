Estilo de Vida
Una pausa en la ciudad: la escapada que necesitabas sin salir de Bogotá
Con una ubicación privilegiada en Chapinero Alto, Coco Hotel propone una estadía que combina gastronomía, diseño, bienestar y experiencias para descubrir la ciudad a otro ritmo.
Chapinero Alto tiene su propio itinerario. Puedes salir por un café y terminar descubriendo una galería, o caminar unas cuadras y encontrarte un restaurante que no conocías. Su mezcla de tiendas independientes, propuestas gastronómicas, espacios culturales y calles residenciales explica por qué se ha ganado un lugar entre los sectores más atractivos de Bogotá. Incluso este año, la revista británica Time Out lo ubicó en el séptimo puesto de su lista de barrios más cool del mundo y como el primero de América Latina.
Para quienes disfrutan de viajar sin llenar cada minuto de actividades, este sector ofrece una buena oportunidad para hacer una pausa sin salir de la ciudad. La idea es caminar, explorar su oferta gastronómica, descubrir espacios nuevos y, como también existe un tipo de turismo que empieza cuando uno deja de mirar el reloj, podrías reservar algunas horas para no tener ningún plan específico más que descansar.
En medio de ese paisaje urbano, Coco Hotel funciona como punto de partida para explorar el barrio y también como el lugar ideal para quedarse. Su arquitectura, diseñada por ALH Taller, combina ladrillo, piedra, madera y acero con colores y detalles contemporáneos. En sus espacios se mantiene una exposición permanente de arte cuyas obras están a la venta, por lo que recorrer sus instalaciones también puede convertirse en una visita inesperada a una pequeña galería local.
La mejor manera de acercarse a Chapinero Alto es dejarse llevar por sus calles. Su oferta gastronómica convive con cafés, galerías y comercios independientes que reflejan el carácter creativo del sector. Cada recorrido puede terminar en un descubrimiento distinto, desde una mesa para almorzar hasta una tienda que invita a mirar con calma. Es un plan especialmente atractivo para quienes prefieren conocer una ciudad a través de sus pequeños detalles y de los lugares que frecuentan los vecinos del sector.
La gastronomía merece su propio espacio en cualquier escapada urbana. Malacate, su restaurante y bar, acompaña distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la cena o una conversación alrededor de una copa. El desayuno buffet está incluido en las reservas de alojamiento, un detalle que permite empezar la mañana sin afanes y decidir después qué hacer con el resto del día.
Para quienes disfrutan de aprender algo nuevo en la cocina, Sexto organiza talleres de parrilla dirigidos por el chef del lugar. Los participantes conocen técnicas, cocinan alrededor del fuego y comparten el proceso, una alternativa distinta a sentarse a esperar a que llegue el plato. También es un espacio para celebraciones sociales y encuentros corporativos, con propuestas que llevan la gastronomía más allá de la mesa.
Una escapada también necesita momentos de descanso. Y pocas cosas compiten con una piscina climatizada cuando la intención es desconectarse de la rutina. Las Pool Suites cuentan con terrazas privadas y piscinas climatizadas, lo que las convierte en una opción para quienes prefieren tener su propio espacio y disfrutar de una pausa sin salir de la habitación.
La oferta de bienestar incluye masajes en la habitación, servicios de peluquería y acceso a gimnasio mediante establecimientos aliados. También hay alternativas para quienes quieren mantener su rutina de ejercicio o dedicar un rato al cuidado personal. La experiencia puede adaptarse a los intereses de cada visitante, desde una mañana activa hasta una tarde dedicada exclusivamente al descanso.
El lugar, además, recibe a quienes viajan con sus animales de compañía y cuenta con el distintivo Travel Proud de Booking.com, que reconoce su compromiso con una hospitalidad inclusiva. Son detalles que amplían las posibilidades de la visita y permiten a cada persona organizar su estadía según sus necesidades.
Al final, un buen fin de semana no siempre requiere un viaje largo ni una agenda llena de reservas. A veces basta con elegir un barrio que invite a caminar, encontrar una mesa que merezca una sobremesa y regalarse unas horas de descanso en un hotel que lo tiene todo.