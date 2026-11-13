Una pausa en la ciudad: la escapada que necesitabas sin salir de Bogotá

Chapinero Alto tiene su propio itinerario. Puedes salir por un café y terminar descubriendo una galería, o caminar unas cuadras y encontrarte un restaurante que no conocías. Su mezcla de tiendas independientes, propuestas gastronómicas, espacios culturales y calles residenciales explica por qué se ha ganado un lugar entre los sectores más atractivos de Bogotá. Incluso este año, la revista británica Time Out lo ubicó en el séptimo puesto de su lista de barrios más cool del mundo y como el primero de América Latina.