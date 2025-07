-Agua Bendita será la pasarela de apertura en Colombiamoda 2025

“Es emocionante ver a Agua Bendita y AGUA by Agua Bendita por primera vez juntas en pasarela para inaugurar Colombiamoda, la Semana de la Moda de Colombia. Estas marcas, construidas con visión, disciplina y una identidad clara que han visualizado Catalina y Mariana, representan lo que el Sistema Moda colombiano puede lograr cuando eleva a su máxima expresión el talento, la creatividad, el sello de autor y la proyección internacional. Agua Bendita y AGUA by Agua Bendita han logrado abrirse paso en mercados internacionales gracias a una diferenciación clara y a un ADN de marca coherente, convirtiéndose en una de las marcas que ha logrado hacer parte del pareto en exportaciones de moda de Colombia. En un escenario global que valora cada vez más lo auténtico y lo artesanal, segmentos como el beachwear y resortwear representan una oportunidad única para Colombia. Estas marcas han sabido convertir esta categoría en una plataforma de sofisticación, exclusividad y conexión cultural, proyectando al mundo una visión moderna y poderosa de nuestra esencia. Su pasarela inaugural en la Semana de la Moda de Colombia no solo marca un hito, sino que reafirma el potencial de nuestra industria para competir en nichos especializados y de alto valor. En Inexmoda celebramos su historia, porque ratifica nuestra apuesta por seguir internacionalizando el Sistema Moda colombiano y por llevar nuestro sello de creatividad y moda al mundo”, destaca Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.