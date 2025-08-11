-De la pasarela a tu clóset, la propuesta que lleva la alta costura a tu día a día

El evento se sumó a una Colombiamoda marcada por la diversidad de expresiones creativas, la apuesta por la sostenibilidad y la integración de experiencias inmersivas. En un calendario donde las grandes pasarelas comparten protagonismo con charlas académicas y espacios de networking, colaboraciones como la de Nudde Lab y Lugó Lugó reafirman que la moda, más allá de tendencias, es un lenguaje capaz de contar historias y reinventarse en cada contexto.