Moda
Entre siluetas fluidas y colores vibrantes, Carolina Herrera redefine la sofisticación en su colección otoño
La firma presenta su colección Otoño 2025, donde tradición y audacia se encuentran en siluetas magnéticas, estampados renovados y una campaña protagonizada por Natalia Vodiánova.
La elegancia se reinventa, se arriesga y encuentra nuevas formas de proyectar fuerza sin perder su esencia. Bajo esa premisa, CH Carolina Herrera presentó en Bogotá su Colección Otoño 2025, una propuesta que reivindica el legado de la casa mientras abre paso a un lenguaje renovado, audaz y profundamente contemporáneo.
En esta temporada, la marca invita a mirar la moda desde la dualidad: tradición e innovación, herencia y riesgo, sobriedad y magnetismo. La campaña visual, protagonizada por la icónica modelo Natalia Vodiánova, captura ese espíritu con un juego de luces cálidas y sombras intensas que evocan tanto sofisticación como carácter. Su presencia da vida a una narrativa donde la elegancia se siente vibrante y feroz, siempre fiel al sello inconfundible de Herrera.
La gran novedad llega con el CH Animal Print, un estampado que fusiona la fuerza salvaje del animal print con el monograma de la firma, creando un código visual poderoso y sofisticado. En manos de los estilistas, esta propuesta se convierte en un juego de mezclas inesperadas: cuadros Príncipe de Gales junto a pieles gráficas, espigas combinadas con flores y una serie de diálogos textiles que redefinen lo que significa la elegancia en el armario femenino actual.
La colección se construye sobre una paleta rica en tonos joya (esmeralda, zafiro, rubí) que ilumina la temporada fría y la carga de intensidad. Estos matices se combinan con colores acento vibrantes, desde fucsias hasta amarillos solares, equilibrados con neutros clásicos como el blanco y el negro. El resultado es un espectro cromático que aporta frescura y alegría de vivir sin perder la sofisticación que caracteriza a la casa.
Las siluetas oscilan entre lo estructurado y lo fluido: abrigos de corte impecable conviven con piezas de punto dinámicas, vestidos que envuelven el cuerpo sin rigidez y accesorios que terminan de sellar la propuesta. Cada prenda parece pensada para mujeres que reconocen y honran la herencia de Carolina Herrera, pero que desean proyectarla con una voz propia, cosmopolita y vibrante.
Más allá de los detalles técnicos, lo que propone CH Carolina Herrera para este otoño es un manifiesto de estilo: asumir que la verdadera elegancia no es estática ni complaciente, sino que se fortalece cuando se atreve a evolucionar. En un universo de contrastes, la casa reafirma su compromiso con la artesanía exquisita y el diseño atemporal, demostrando que el riesgo, cuando se conjuga con maestría, puede ser la forma más poderosa de elegancia.