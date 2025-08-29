Entre siluetas fluidas y colores vibrantes, Carolina Herrera redefine la sofisticación en su colección otoño

Más allá de los detalles técnicos, lo que propone CH Carolina Herrera para este otoño es un manifiesto de estilo: asumir que la verdadera elegancia no es estática ni complaciente, sino que se fortalece cuando se atreve a evolucionar. En un universo de contrastes, la casa reafirma su compromiso con la artesanía exquisita y el diseño atemporal, demostrando que el riesgo, cuando se conjuga con maestría, puede ser la forma más poderosa de elegancia.