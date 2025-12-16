Lanzamiento
Exuvia París: el manifiesto sensual de Zcapitta
Una colección que explora la tensión entre piel y estructura, inspirada en la intimidad de la alta costura parisina.
Zcapitta presenta Exuvia París concebida entre París y Madrid, esta colección de piezas diseñadas en atelier marca el debut oficial de la firma con un pre lanzamiento on demand que privilegia la intención sobre la cantidad. Desde su estreno el 18 de noviembre de 2025, la marca se plantea como una declaración visual del universo Zcapitta: íntimo, preciso y profundamente emocional.
Dirigida creativamente por Claudia Rosado, empresaria de moda y fundadora de la marca, la colección explora la dualidad constante entre fragilidad y fuerza, entre lo que se revela y lo que se protege. Las prendas se adhieren al cuerpo como una segunda piel, dialogando con su anatomía sin imponerla.
Inspirada en los talleres íntimos de la alta costura parisina, toma elementos del plisado artesanal, el encaje y la corsetería para reinterpretarlos desde una mirada contemporánea. Materiales como el mesh translúcido, el crepé y las transparencias se combinan con estructuras sutiles que aportan rigor sin rigidez, creando una tensión elegante entre arquitectura y fluidez.
Cada pieza funciona como una coraza delicada. Los cortes estratégicos abren espacios de libertad, los pliegues siguen la anatomía natural del cuerpo y las transparencias sugieren una sensualidad contenida, casi secreta.
Para Rosado, Exuvia es más que una colección: es un ritual de transformación. “No diseño ropa; diseño pieles nuevas para mujeres que están atravesando una liberación”, afirma. Desde sus propias cicatrices emocionales, la directora creativa construye un lenguaje donde la moda se convierte en arquitectura emocional.