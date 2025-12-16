Exuvia París: el manifiesto sensual de Zcapitta

Zcapitta presenta Exuvia París concebida entre París y Madrid, esta colección de piezas diseñadas en atelier marca el debut oficial de la firma con un pre lanzamiento on demand que privilegia la intención sobre la cantidad. Desde su estreno el 18 de noviembre de 2025, la marca se plantea como una declaración visual del universo Zcapitta: íntimo, preciso y profundamente emocional.