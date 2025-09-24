Lanzamiento
Rapsodia revela Paris Mon Amour: una oda a la sofisticación parisina
La firma argentina presentó en Bogotá su colección FW25, un homenaje a la estética francesa que fusiona la rebeldía punk con la elegancia romántica de la Ciudad Luz.
La moda siempre ha tenido en París su punto de referencia más seductor, y Rapsodia lo sabe. Con Paris Mon Amour, su colección FW25, la firma argentina desembarcó en Colombia para presentar una propuesta que traduce la esencia de la Ciudad Luz en un lenguaje contemporáneo donde la sofisticación se entrelaza con una rebeldía magnética. El escenario no pudo ser más simbólico: un desayuno privado en Le Grand, un café parisino en el corazón de Bogotá, en el que treinta invitadas vivieron un recorrido sensorial marcado por la moda y el encanto francés.
La colección es, en esencia, amor a la estética parisina. Las flores, protagonistas de esta narrativa, aparecen bordadas o estampadas, conviviendo con tonos metalizados que iluminan cada prenda. Pero la delicadeza se equilibra con un guiño punk que atraviesa toda la propuesta: pins, tachas, hebillas, cuero y animal print se convierten en la dosis de irreverencia que reinterpreta el chic parisino con una identidad fuerte y personal.
Las texturas juegan un papel fundamental en esta temporada. Velvet, pana y lanas evocan la melancolía del rock clásico, mientras que el lurex y los acabados metálicos aportan un destello inesperado, casi teatral. La paleta cromática refuerza esa dualidad: negros intensos, dorados brillantes, azules marinos y ocres que dialogan con tonos crudos, logrando un balance entre la sobriedad y la opulencia. Cada superposición de telas habla de capas de personalidad, de estilos que se entrelazan para formar un relato propio.
El denim, pieza insignia de la marca, también encuentra un nuevo aire en Paris Mon Amour. Esta vez, el tejido se despliega en siluetas acampanadas, lavados que van del celeste más suave al azul profundo, y acabados que incluyen brillos y toques artesanales. El resultado es una versión renovada del clásico que se eleva al nivel de protagonista, confirmando que la versatilidad del jean sigue siendo la columna vertebral de la moda contemporánea.
Con Paris Mon Amour, Rapsodia logró condensar lo que significa vestir con actitud: una mezcla de romanticismo, fuerza y libertad.