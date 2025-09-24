-Rapsodia revela Paris Mon Amour: una oda a la sofisticación parisina

La moda siempre ha tenido en París su punto de referencia más seductor, y Rapsodia lo sabe. Con Paris Mon Amour, su colección FW25, la firma argentina desembarcó en Colombia para presentar una propuesta que traduce la esencia de la Ciudad Luz en un lenguaje contemporáneo donde la sofisticación se entrelaza con una rebeldía magnética. El escenario no pudo ser más simbólico: un desayuno privado en Le Grand, un café parisino en el corazón de Bogotá, en el que treinta invitadas vivieron un recorrido sensorial marcado por la moda y el encanto francés.