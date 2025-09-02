São Paulo se vistió de moda y música: H&M celebró su llegada a Brasil con una noche de estrellas

Pero lo más notable fue el mensaje que latió en el corazón de la celebración: la moda no se vive en solitario, sino como una experiencia compartida. H&M entendió que para pisar Brasil, había que hacerlo al ritmo de su gente, celebrando sus colores, sus sonidos y sus historias. La música y la moda, fuerzas transformadoras por excelencia, se fusionaron para demostrar que el estilo no se limita a las prendas, sino que se convierte en un lenguaje capaz de unir a miles de personas en un mismo latido.