Lanzamiento
São Paulo se vistió de moda y música: H&M celebró su llegada a Brasil con una noche de estrellas
El icónico Auditório do Ibirapuera fue el escenario donde Tyla, Gilberto Gil, Anitta y Agnes Nunes encendieron la fiesta, mientras Naomi Campbell y Adriana Lima acompañaron el debut de la marca en el país.
El año pasado, H&M marcó el inicio de una nueva era al apostar por la fusión entre moda y música como una sola forma de expresión. Con esa visión, la marca sueca empezó a consolidarse no solo como referente de tendencias, sino como un creador de experiencias culturales que conectan con una audiencia joven y vanguardista. Ese espíritu, que va más allá de las prendas para convertirse en un manifiesto de estilo de vida, encontró en Brasil su escenario perfecto con el inolvidable concierto celebrado en São Paulo.
La capital se convirtió en el corazón de la moda y la cultura latinoamericana con la llegada de la marca a ese país. La noche del 20 de agosto, la ciudad sonó al compás de una celebración que trascendió lo comercial para convertirse en un manifiesto de estilo, diversidad y creatividad. El escenario elegido, el Auditório do Ibirapuera, obra maestra de Oscar Niemeyer, ofreció el marco perfecto para un evento que unió la grandeza arquitectónica del país con el pulso contemporáneo de la música y la moda.
El debut de H&M en Brasil no fue una simple inauguración: fue una fiesta que buscó capturar la esencia de la campaña “Beats of Brasil”, un homenaje a la riqueza cultural del país a través de la mezcla de ritmos, voces y estilos. Sobre el escenario, íconos consolidados y talentos emergentes compartieron la energía de un mismo lenguaje: la música. Desde la leyenda viva Gilberto Gil hasta la nueva generación representada por Tyla, Anitta, Agnes Nunes y Maz, cada presentación construyó un puente entre pasado y futuro, tradición y modernidad, en una celebración que reunió a más de 3.000 asistentes.
Las estrellas no solo estuvieron sobre el escenario. La alfombra del Auditorio recibió a figuras como Naomi Campbell, Adriana Lima, Isabeli Fontana, Pabllo Vittar y Valentina Sampaio, símbolos globales de estilo y diversidad que hicieron de la noche un verdadero desfile vivo. Su presencia subrayó el poder de la moda como herramienta de autoexpresión y como plataforma para visibilizar distintas identidades. São Paulo, ciudad vibrante y cosmopolita, encontró en esta cita un espejo de su propia energía: plural, sofisticada y profundamente cultural.
Pero lo más notable fue el mensaje que latió en el corazón de la celebración: la moda no se vive en solitario, sino como una experiencia compartida. H&M entendió que para pisar Brasil, había que hacerlo al ritmo de su gente, celebrando sus colores, sus sonidos y sus historias. La música y la moda, fuerzas transformadoras por excelencia, se fusionaron para demostrar que el estilo no se limita a las prendas, sino que se convierte en un lenguaje capaz de unir a miles de personas en un mismo latido.
Con esta primera aparición en el país, H&M no solo abrió sus puertas en Brasil: inauguró un diálogo con una cultura que respira diversidad y creatividad en cada esquina. La fiesta en São Paulo fue el inicio de una nueva historia, una declaración de intenciones que refleja la voluntad de una marca global de acercarse desde la celebración, la sensibilidad y el reconocimiento a la riqueza cultural de un territorio único. Una noche que, sin duda, marcó un antes y un después en la relación entre la moda internacional y el Brasil contemporáneo.