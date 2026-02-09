Moda
Hermano de Bad Bunny y Jessica Alba apostaron por looks de H&M en el Super Bowl
Ambos eligieron piezas de la marca para asistir al evento deportivo.
El Super Bowl de ayer volvió a confirmar que ya no es solo el evento deportivo más esperado del año, sino también un escenario cultural donde música, moda y espectáculo se cruzan. El estadio se transformó —una vez más— en una pasarela donde todo comunica: desde el show de medio tiempo hasta lo que ocurre en los márgenes del campo.
En ese contexto, la presentación de Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados de la noche. El artista puertorriqueño llevó su energía característica al centro del espectáculo, reafirmando su lugar como figura clave de la cultura pop contemporánea. Pero, como suele ocurrir con los grandes íconos, la narrativa no terminó en el escenario: se extendió a quienes lo acompañaron y a la estética que rodeó su aparición.
Ahí apareció Bernie, su hermano, caminando el campo durante el medio tiempo con un look completo de H&M Atelier SS26. La chaqueta de gamuza, combinada con camiseta y jeans, logró un equilibrio preciso entre lo relajado y lo pulido. Un estilismo pensado para estar en uno de los escenarios más vistos del mundo sin caer en excesos.
Más tarde, ya lejos del centro del show pero aún bajo la mirada de miles de espectadores, Jessica Alba eligió una chaqueta bomber verde oliva de H&M Studio Otoño/Invierno 2025 para ver el partido. La actriz, que también acompañó a Bad Bunny en el campo durante el medio tiempo, apostó por una pieza funcional y contemporánea.
Una noche histórica para el Super Bowl — más allá del marcador, el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny se convirtió en una celebración cultural y estética que redefinió lo que significa estar en el centro de la escena global.