Hermano de Bad Bunny y Jessica Alba apostaron por looks de H&M en el Super Bowl

En ese contexto, la presentación de Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados de la noche. El artista puertorriqueño llevó su energía característica al centro del espectáculo, reafirmando su lugar como figura clave de la cultura pop contemporánea. Pero, como suele ocurrir con los grandes íconos, la narrativa no terminó en el escenario: se extendió a quienes lo acompañaron y a la estética que rodeó su aparición.