Moda

Hermano de Bad Bunny y Jessica Alba apostaron por looks de H&M en el Super Bowl

Redacción Fucsia, 9/2/2026

Ambos eligieron piezas de la marca para asistir al evento deportivo.

Jessica Alba
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Jessica Alba attends as Raising Cane's owner and founder Todd Graves hosts celebrity friends for pre-Super Bowl LX Brunch at Villon in San Francisco on February 08, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's) - Foto: 2026 Getty Images

El Super Bowl de ayer volvió a confirmar que ya no es solo el evento deportivo más esperado del año, sino también un escenario cultural donde música, moda y espectáculo se cruzan. El estadio se transformó —una vez más— en una pasarela donde todo comunica: desde el show de medio tiempo hasta lo que ocurre en los márgenes del campo.

En ese contexto, la presentación de Bad Bunny fue uno de los momentos más comentados de la noche. El artista puertorriqueño llevó su energía característica al centro del espectáculo, reafirmando su lugar como figura clave de la cultura pop contemporánea. Pero, como suele ocurrir con los grandes íconos, la narrativa no terminó en el escenario: se extendió a quienes lo acompañaron y a la estética que rodeó su aparición.

Ahí apareció Bernie, su hermano, caminando el campo durante el medio tiempo con un look completo de H&M Atelier SS26. La chaqueta de gamuza, combinada con camiseta y jeans, logró un equilibrio preciso entre lo relajado y lo pulido. Un estilismo pensado para estar en uno de los escenarios más vistos del mundo sin caer en excesos.

Bernie Francisco Martínez
Bernie Francisco Martínez | Foto: Cortesía HM

Más tarde, ya lejos del centro del show pero aún bajo la mirada de miles de espectadores, Jessica Alba eligió una chaqueta bomber verde oliva de H&M Studio Otoño/Invierno 2025 para ver el partido. La actriz, que también acompañó a Bad Bunny en el campo durante el medio tiempo, apostó por una pieza funcional y contemporánea.

Jessica Alba
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - FEBRUARY 08: Jessica Alba attends as Raising Cane's owner and founder Todd Graves hosts celebrity friends for pre-Super Bowl LX Brunch at Villon in San Francisco on February 08, 2026 in San Francisco, California. (Photo by Phillip Faraone/Getty Images for Raising Cane's) | Foto: 2026 Getty Images

Una noche histórica para el Super Bowl — más allá del marcador, el espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny se convirtió en una celebración cultural y estética que redefinió lo que significa estar en el centro de la escena global.

-Internacionalización en marcha: ocho marcas bogotanas aterrizarán en las pasarelas de Nueva York
-Raúl Peñaranda y la noche latina que conquista Nueva York
ModaTendenciasSuper Bowl
Google News Fucsia

Conozca más de Fucsia aquí

Entradas relacionadas