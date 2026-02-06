Bad Bunny calienta motores para el Super Bowl LX: música, gratitud y puro baile

“La verdad, no sé exactamente cómo me siento. Todo esto es mucho, ¿sabes? Siento que sigo en medio de la gira. Estuve en los Grammys la semana pasada. He estado trabajando en este show, en lo que vamos a hacer el próximo domingo. Ha sido mucho. Hay mucha gratitud, eso es lo que he sentido todo este año con el álbum, con DTmF. El sentimiento más grande ha sido la gratitud. Aunque todo es muy serio, me siento muy agradecido. Estoy feliz, pero sigo procesando todo, viviendo día a día. Estoy emocionado por esta presentación, pero me emociona más la gente: mi familia, mis amigos, la gente que siempre ha creído en mí. Ellos están felices por este momento y por lo que representa para la cultura. Eso es lo que hace que este show sea tan especial.”