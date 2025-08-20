La feminidad líquida: cómo el Tennessee Honey se convirtió en silueta de ‘La Mia Maniera’

En medio de una narrativa que va de lo personal a lo estético, la sección Honey de la colección fue concebida desde una experiencia de reencuentro emocional. Sesana tradujo esas notas de vainilla, caramelo y miel que permean el perfil sensorial del Tennessee Honey en prendas que no solo visten, sino que envuelven al cuerpo con autenticidad y elegancia. Siluetas fluidas amplifican esa sensación de abrazo emocional, mientras los matices de cafés, camel y nude transmiten una paleta de calidez contenida pero poderosa.