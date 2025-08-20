Moda
La feminidad líquida: cómo el Tennessee Honey se convirtió en silueta de ‘La Mia Maniera’
Francesca Sesana tradujo la suavidad dorada y envolvente del Jack Daniel’s Tennessee Honey en una colección de prendas que dialoga con la dulzura sustentada por carácter.
El desfile de La Mia Maniera, presentado en la Caja de Madera de Plaza Mayor en Medellín como parte de Colombiamoda 2025, marcó el debut oficial de Francesca Sesana y su marca A Modo Mío en el calendario de moda colombiana y latinoamericana, producto de una alianza creativa que se realizó con la Revista Fucsia y Jack Daniel’s.
La colección, compuesta en su totalidad por 31 looks, exploró procesos de transformación personal y resiliencia emocional, constantemente evocados por estampados que aluden a texturas como la madera, reflejos líquidos y la luminosidad solar.
En este contexto sensorial se inserta la edición Honey, la cual fue una reinterpretación del Jack Daniel’s Tennessee Honey, un destilado que mezcla el tradicional Tennessee Whiskey (Old No. 7) con un licor de miel único, resultando en un perfil suave, naturalmente dulce y sorprendentemente envolvente.
Sutileza y calidez en el tejido de La Mia Maniera
Las piezas inspiradas en el Tennessee Honey capturan esa libertad dulce: tonalidades camel, crema y nude se abrazan en driles livianos, gamuzas suaves y encajes delicados adornados con taches plateados, evocando el brillo líquido de la miel bajo la luz. Estas texturas aportan una narrativa táctil que alude tanto al caramelo como al calor emocional. Cremalleras estratégicamente ubicadas y cut-outs aportan un matiz contemporáneo, fundiendo lo sensual con lo refinado.
En medio de una narrativa que va de lo personal a lo estético, la sección Honey de la colección fue concebida desde una experiencia de reencuentro emocional. Sesana tradujo esas notas de vainilla, caramelo y miel que permean el perfil sensorial del Tennessee Honey en prendas que no solo visten, sino que envuelven al cuerpo con autenticidad y elegancia. Siluetas fluidas amplifican esa sensación de abrazo emocional, mientras los matices de cafés, camel y nude transmiten una paleta de calidez contenida pero poderosa.
El destilado como musa y punto de partida sensorial
Jack Daniel’s Tennessee Honey presenta un aroma intenso de vainilla y miel, seguido por sensaciones gustativas de caramelo, con un final suave y magnético. Expertos comentan que este destilado ofrece una introducción dulce al universo de los whiskies, con una textura pegajosa y densa, matizada por notas frutales y de madera carbonizada que recuerdan la base original de la marca, aunque más accesible al paladar.
Sesana empapó esta cualidad en cada prenda: los tonos dorados y acaramelados encuentran eco en encaje, dril y gamuza; los brillos de taches y lace dialogan con los reflejos líquidos de la miel; y los cortes suaves refuerzan la idea de envolvimiento, casi abrazador. Es una feminidad que se expresa sin concesiones, pero con una suavidad consciente.
Con este enfoque, La Mia Maniera reafirma no solo el valor emocional de la moda, sino su capacidad de traducir sabores, aromas y recuerdos en prendas que resuenan en el cuerpo y en el símbolo. El Honey no es solo un sabor, es una experiencia que se lleva puesta: luminosa, íntima y poderosa.