-La Moda Habla: identidad y talento que une a Colombia con el mundo

Mónica Garzón, directora editorial de FUCSIA, resaltó el papel de la moda como espejo cultural y motor de transformación: “La moda habla de identidad, de raíces y de futuro. Es la manera en que los colombianos contamos quiénes somos al mundo, no solo desde la estética, sino desde la creatividad, la sostenibilidad y la innovación. Desde FUCSIA creemos en darle voz a esa diversidad que nos define y en amplificar los relatos que nacen de diseñadores, artesanos y creadores, porque ahí está la verdadera fuerza de nuestra industria: en unir tradición y modernidad para proyectar a Colombia como referente global”.