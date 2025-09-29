La revolución de la dermocosmética en Latinoamérica

En el universo del cuidado de la piel, pocos temas han cobrado tanta relevancia en los últimos años como la protección solar. Más allá de ser una recomendación médica, hoy se entiende como un pilar fundamental en la rutina de belleza y salud, clave para prevenir el envejecimiento prematuro y mantener la piel en óptimas condiciones. Sin embargo, el desafío sigue siendo cultural: convertir el protector solar en un hábito cotidiano y no en un recurso ocasional reservado solo para las vacaciones o la exposición directa al sol.