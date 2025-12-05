Moda

Objetos de deseo: el diseño se convierte en arte

Redacción Fucsia, 5/12/2025

Esa es la nueva colección de Prüne, donde el diseño dialoga con el arte para convertir cada pieza en un testimonio de elegancia atemporal.

La nueva colección de la marca de moda argentina PRÜNE propone un diálogo a partir de formas, texturas y colores que acuden a lo cotidiano para elevarlo al plano conceptual.

Cada creación es un objeto de deseo; bolsos, zapatos y chaquetas, hacen parte del día a día, pero con una mirada revitalizada, fresca y novedosa. Los materiales conversan en un lenguaje de lujo contemporáneo: cueros con personalidad, gamuzas suaves al tacto y charoles arrugados que imprimen carácter sin estridencias.

La paleta juega con colores neutros, verdes, vainillas, negros profundos y estalla en acentos metalizados, oros que iluminan y platas que reflejan el brillo de las celebraciones, ideales para las fiestas de fin de año. Diseños con detalles de grabados, estampados y herrajes con baños en níquel de formas geométricas y líneas puras que enaltecen la colección y convierten un outfit en una declaración.

‘Objetos de deseo’ propone un modo distinto de mirar y un nuevo relato. Aquí no solo se trata de usar algo bello sino también de contar una historia, recordándonos que en eso consiste el acto de vestir una prenda al mejor estilo PRÜNE.

Origen argentino, espíritu global

La compañía abrió las puertas de su primera tienda en marzo de 1999, luego de una larga trayectoria en la manufactura del cuero, durante la cual abasteció a varias de las principales marcas de moda europeas.

Desde su creación, impuso un nuevo estilo en la industria de la moda tanto por el diseño y la calidad de sus productos, como por la arquitectura elegante y moderna de sus locales.

Hoy, PRÜNE continúa expandiendo su presencia en Latinoamérica y Centroamérica con más de 100 puntos de venta distribuidos en Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Guatemala y Colombia, donde cuenta con tiendas físicas en Bogotá (en los centros comerciales Andino, Retiro, Unicentro y La Colina); y a través de su tienda online www.prune.com.co

