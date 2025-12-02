Moda
El Ritual de lo Cotidiano: cuando la moda transforma cada día en una celebración
Punto Blanco y Ana Beliza presentan una colección de 22 piezas que combinan siluetas amplias, encajes y transparencias para elevar la feminidad con un estilo bohemio.
Punto Blanco y Ana Beliza presentaron El Ritual de lo Cotidiano, una colaboración que pone a la mujer como protagonista de su propio día a día. Esta colección busca transformar la cotidianidad en un ritual de estilo, donde vestirse deja de ser un acto rutinario y se convierte en una manera de expresar personalidad, elegancia y libertad. Cada pieza celebra a la mujer como anfitriona de su vida y de cada momento que comparte con quienes ama.
La colaboración surge tras nueve meses de trabajo conjunto entre Punto Blanco y Ana Beliza, basada en una investigación profunda sobre tendencias, estética boho y valores compartidos. La intención era crear una narrativa auténtica que reflejara la sensibilidad y el conocimiento de la industria de Ana Beliza, al mismo tiempo que se mantenía la identidad de la marca. Así, el concepto de la colección se inspiró en la idea de habitar lo cotidiano, de convertir los espacios de la vida diaria en escenarios de celebración, calidez y conexión.
El armario de El Ritual de lo Cotidiano está compuesto por 22 piezas que combinan versatilidad y sofisticación. Entre ellas destacan la falda globo larga, la blusa halter de corte asimétrico y el pantalón amplio con falda sobrepuesta, así como el uso destacado de encaje blanco en blusas, faldas y vestidos. Cada silueta busca elevar la feminidad con un halo bohemio renovado, donde los volúmenes, las transparencias y el movimiento cuentan una historia de libertad, elegancia y presencia femenina.
La paleta de color de la colección sigue la lógica de los nuevos neutros, con tonos como chocolate, burgundy, verde oliva y los clásicos blanco y negro, equilibrando modernidad, calidez y atemporalidad. Los accesorios y complementos refuerzan la narrativa: pañoletas estampadas, bolsos con diseños icónicos, botas polaina y bailarinas con lazos que se ajustan a cada estilo. Los charms con motivos de celebración, como una cafetera, un croissant o un destapador de vinos, completan la historia.
El Ritual de lo Cotidiano es una invitación a vivir la vida con atención, gracia y estilo. Cada pieza refleja la intención de convertir lo simple en memorable y de vestir la rutina como si fuera un acto de celebración.