El Ritual de lo Cotidiano: cuando la moda transforma cada día en una celebración

La colaboración surge tras nueve meses de trabajo conjunto entre Punto Blanco y Ana Beliza, basada en una investigación profunda sobre tendencias, estética boho y valores compartidos. La intención era crear una narrativa auténtica que reflejara la sensibilidad y el conocimiento de la industria de Ana Beliza, al mismo tiempo que se mantenía la identidad de la marca. Así, el concepto de la colección se inspiró en la idea de habitar lo cotidiano, de convertir los espacios de la vida diaria en escenarios de celebración, calidez y conexión.