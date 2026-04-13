Lanzamiento
Florecer desde adentro: una oda a la conexión, el crecimiento y la autenticidad
La nueva campaña de Pandora, junto a Tini Stoessel, celebra la expresión personal a través de símbolos inspirados en la naturaleza.
Pandora presenta Garden of Dreams, una campaña que trasciende lo estético para adentrarse en el terreno de la emoción y la identidad. Protagonizada por Tini Stoessel, la propuesta construye un universo donde cada pieza dialoga con historias personales, convirtiendo la joyería en un vehículo de expresión íntima y contemporánea.
La colección se desarrolla bajo una estética lúdica y evocadora, en la que la naturaleza funciona como un lenguaje simbólico. Mariposas doradas que hablan de transformación, abejas que evocan resiliencia y palomas que remiten a la ternura, se materializan en diseños que combinan delicadeza y significado. Más allá de su valor ornamental, estas piezas proponen una lectura emocional, donde cada elemento adquiere una dimensión narrativa propia.
Elaboradas en plata esterlina reciclada y con acabados en oro de 14 quilates, las creaciones de Garden of Dreams reflejan también una sensibilidad contemporánea hacia los materiales y los procesos. Así, cada pieza no solo acompaña distintos momentos, sino que se integra como parte de un recorrido personal en constante evolución.
Tini Stoessel se ha consolidado en el universo del lifestyle como una figura que trasciende la música para convertirse en referente de estilo y autenticidad. Su presencia en la cultura contemporánea está marcada por una estética versátil, fresca y en constante evolución, que conecta con una generación que valora la autoexpresión por encima de las reglas tradicionales.
La participación de Tini Stoessel aporta una capa adicional de autenticidad a la campaña. Su interpretación del concepto se aleja de las reglas tradicionales del estilismo, apostando por combinaciones libres y versátiles que reflejan una generación que entiende la moda como un espacio de exploración.
De esta manera, Garden of Dreams se consolida como una propuesta que redefine la relación entre diseño y emoción.