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Florecer desde adentro: una oda a la conexión, el crecimiento y la autenticidad

Redacción Fucsia, 13/4/2026

La nueva campaña de Pandora, junto a Tini Stoessel, celebra la expresión personal a través de símbolos inspirados en la naturaleza.

Un jardín de símbolos: la joyería como lenguaje de identidad y emoción
Un jardín de símbolos: la joyería como lenguaje de identidad y emoción - Foto: Cortesía

Pandora presenta Garden of Dreams, una campaña que trasciende lo estético para adentrarse en el terreno de la emoción y la identidad. Protagonizada por Tini Stoessel, la propuesta construye un universo donde cada pieza dialoga con historias personales, convirtiendo la joyería en un vehículo de expresión íntima y contemporánea.

La colección se desarrolla bajo una estética lúdica y evocadora, en la que la naturaleza funciona como un lenguaje simbólico. Mariposas doradas que hablan de transformación, abejas que evocan resiliencia y palomas que remiten a la ternura, se materializan en diseños que combinan delicadeza y significado. Más allá de su valor ornamental, estas piezas proponen una lectura emocional, donde cada elemento adquiere una dimensión narrativa propia.

Elaboradas en plata esterlina reciclada y con acabados en oro de 14 quilates, las creaciones de Garden of Dreams reflejan también una sensibilidad contemporánea hacia los materiales y los procesos. Así, cada pieza no solo acompaña distintos momentos, sino que se integra como parte de un recorrido personal en constante evolución.

Una celebración de la expresión personal y el significado
Una celebración de la expresión personal y el significado | Foto: Cortesía

Tini Stoessel se ha consolidado en el universo del lifestyle como una figura que trasciende la música para convertirse en referente de estilo y autenticidad. Su presencia en la cultura contemporánea está marcada por una estética versátil, fresca y en constante evolución, que conecta con una generación que valora la autoexpresión por encima de las reglas tradicionales.

La participación de Tini Stoessel aporta una capa adicional de autenticidad a la campaña. Su interpretación del concepto se aleja de las reglas tradicionales del estilismo, apostando por combinaciones libres y versátiles que reflejan una generación que entiende la moda como un espacio de exploración.

Una celebración de la expresión personal y el significado
Una celebración de la expresión personal y el significado | Foto: Cortesía

De esta manera, Garden of Dreams se consolida como una propuesta que redefine la relación entre diseño y emoción.

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