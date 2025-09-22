Manuela Álvarez: la visión colombiana que conquista la moda global

El 26 de septiembre, Álvarez subirá al escenario de la Asamblea General de la ONU, donde presentará el modelo 360° de sostenibilidad que ha convertido a MAZ en un referente dentro de la Fashion & Lifestyle Network de Naciones Unidas. Aunque no es la primera vez que la marca recibe esta invitación, sí es la primera ocasión en que hace parte de la programación central del organismo más importante de la diplomacia internacional, lo que eleva aún más el alcance de su propuesta.