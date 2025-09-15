Viajar con encanto: los 14 destinos colombianos que marcaron tendencia en 2024

De norte a sur, entre selvas, montañas y pueblos con encanto, la tendencia habla por sí sola: cada vez buscamos más lo auténtico, lo inesperado y lo que se esconde lejos del ruido. No es casualidad que más del 40 % de las reservas en Colombia se hayan hecho en destinos rurales y que casi el 60 % de los viajeros fueran locales, explorando la riqueza de su propio territorio. Una señal clara de que el turismo ya no se trata solo de ciudades icónicas, sino de paisajes que nos devuelven la calma y comunidades que nos reciben con historias propias.