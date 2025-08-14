Colombiamoda en sus notas al pie

En medio de un panorama donde la moda comienza a alejarse de estándares únicos, Rever irrumpió en Colombiamoda 2025 con una propuesta que desafía las normas y pone en el centro a quienes históricamente han sido invisibilizados. Desde el Pabellón Blanco, la marca de streetwear urbano fundada en Medellín presentó su línea de diversidades, una colección pensada para abrazar identidades, cuerpos y formas de habitar el mundo sin imposiciones. La oferta incluye desde la Tanga Antonia —creada para mujeres trans— hasta bóxers diseñados para hombres trans o mujeres que no se identifican con la ropa interior tradicional, pasando por tops de compresión, bañadores no normativos y vestidos de baño funcionales.