Detrás de un buen día de pelo

En esa nueva forma de entender el estilizado encontramos la alaciadora de pelo inalámbrica e inteligente Dyson Corrale, una herramienta que combina ingeniería y diseño para conseguir diferentes looks con mayor control y menos calor. Su secreto está en las placas flexibles, fabricadas con una aleación de cobre y manganeso, que se adaptan al cabello para recogerlo y controlarlo durante cada pasada. ¿El resultado? Un moldeado más preciso que permite conseguir un estilo similar utilizando menos calor y que, según las pruebas de la compañía, reduce el daño en un 50 % frente a placas sólidas, bajo las condiciones específicas de su prueba.