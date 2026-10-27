Belleza
Detrás de un buen día de pelo
Rutinas más rápidas, acabados más suaves y una mayor facilidad en el día a día.
Lo queremos todo: hacer la maleta sin pensar demasiado en qué llevar y llegar a nuestro destino con pelazo. Queremos salir de casa con una melena lisa y pulida, apostar por unas ondas relajadas cuando nos apetezca cambiar de look y conseguir unos rizos con movimiento sin llenar el neceser de herramientas.
Queremos peinarnos sin cables de por medio, retocarnos antes de una cena improvisada y tener la misma libertad para arreglarnos en casa que en cualquier rincón del mundo. Y, por supuesto, hacerlo sin complicarnos la vida. Porque si algo le pedimos a una buena herramienta de peinado es que siga nuestro ritmo, no que nos obligue a cambiarlo.
Pocas herramientas consiguen cambiar el aspecto de una melena en cuestión de minutos como una plancha de pelo. Con unas cuantas pasadas podemos domar el encrespamiento, dar forma a las puntas y conseguir ese acabado suave, pulido y luminoso que tanto nos gusta. Sin embargo, cuando el calor se convierte en un recurso habitual, el cabello puede empezar a mostrar las consecuencias: pierde brillo, se siente más áspero y se vuelve más propenso a la rotura.
Por suerte, la tecnología también ha llegado al universo del estilizado para replantear la forma en la que cuidamos nuestro pelo. Durante mucho tiempo, alcanzar temperaturas más altas parecía la clave para conseguir mejores resultados. Hoy, en cambio, la innovación apuesta por una estrategia diferente: distribuir y controlar el calor con mayor precisión, reducir la fricción sobre la fibra capilar y lograr el acabado deseado sin necesidad de pasar una y otra vez por el mismo mechón.
En esa nueva forma de entender el estilizado encontramos la alaciadora de pelo inalámbrica e inteligente Dyson Corrale, una herramienta que combina ingeniería y diseño para conseguir diferentes looks con mayor control y menos calor. Su secreto está en las placas flexibles, fabricadas con una aleación de cobre y manganeso, que se adaptan al cabello para recogerlo y controlarlo durante cada pasada. ¿El resultado? Un moldeado más preciso que permite conseguir un estilo similar utilizando menos calor y que, según las pruebas de la compañía, reduce el daño en un 50 % frente a placas sólidas, bajo las condiciones específicas de su prueba.
Pero la innovación no termina en sus placas. Incorpora un sistema inteligente que mide la temperatura 100 veces por segundo para regular el calor y mantenerlo en el nivel seleccionado. Además, cuenta con tres ajustes de temperatura —165 °C, 185 °C y 210 °C— que permiten adaptar el estilizado a diferentes necesidades. Todo ello en una herramienta versátil con la que podemos pasar de una melena lisa y pulida a unas ondas relajadas o unos rizos definidos, sin tener que cambiar de dispositivo cada vez que nos apetece probar algo distinto.
Y como el pelo perfecto no entiende de horarios ni de fronteras, su diseño inalámbrico nos da libertad para peinarnos sin depender de un cable, con hasta 30 minutos de uso sin conexión con una carga completa.
Su tecnología multivoltaje también la convierte en una compañera práctica para viajar, ya que está diseñada para funcionar con diferentes voltajes en distintos destinos. Así, entre retoques de última hora, escapadas improvisadas y cambios de look, demuestra que una buena herramienta de estilizado no solo debe ayudarnos a conseguir el acabado que queremos, sino también adaptarse a nuestra forma de vivir.