Penélope Robin presentó “Dulce Maldición”, una fusión de pop y ritmos latinos

Octubre, la temporada más misteriosa del año, terminó con un nuevo lanzamiento musical: “Dulce Maldición”, el más reciente sencillo de Penélope Robin, artista pop que mezcla sensualidad, energía y una identidad sonora única. La canción, una seductora combinación de roller disco pop, ritmos latinos y un toque country-western, captura la emoción del peligro y el encanto de jugar con fuego, en una metáfora sobre el deseo y el poder personal.