Lo que empieza a marcar la agenda

Porque si algo ha marcado la historia de Bícono es su capacidad para experimentar alrededor de uno de los platos más populares del mundo. Su relación con el festival comenzó a dar frutos en 2017, cuando consiguió su primer triunfo, y desde entonces Burger Master se ha convertido en un escenario para poner a prueba nuevas combinaciones y recetas que, en muchos casos, han terminado formando parte de su menú habitual. Good Burger, Trilogy, King Kahuna, M.O.A.B y The Prince Burger son algunas de las creaciones nacidas de este proceso. En la edición de 2026, la Good Burger alcanzó el segundo lugar.