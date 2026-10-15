Lanzamientos
Lo que empieza a marcar la agenda
Nuevos lanzamientos, encuentros y novedades que comienzan a tomar protagonismo en la moda, la belleza y el lifestyle.
La moda, la cultura y el estilo de vida vuelven a encontrarse en una agenda marcada por lanzamientos, colaboraciones y nuevas propuestas. Estos son algunos de los movimientos que comienzan a captar la atención y a renovar la conversación de la industria.
Tennis y Dux se unen para cambiar la forma de estrenar
Por primera vez en una colaboración que cruza moda, sabor y entretenimiento. La iniciativa convierte los empaques participantes de las galletas en bonos de $15.000 para redimir en compras de ropa y accesorios en las tiendas físicas de Tennis, llevando una acción cotidiana a un territorio inesperado: el de la moda.
La promoción pone en circulación más de 7 millones de empaques premiados, con la expectativa de generar más de 700.000 redenciones. Para Tennis, que celebra 50 años de historia, la alianza representa además una nueva manera de acercarse a audiencias y explorar formatos que conecten su universo de denim, tendencias y básicos con experiencias diferentes.
Vigente hasta el 18 de octubre en Colombia, PromoDux x Tennis propone una fórmula tan sencilla como atractiva: una galleta puede convertirse en un bono y ese bono, en una nueva forma de estrenar. Una colaboración que demuestra cómo dos categorías aparentemente distantes pueden encontrarse desde lo cotidiano para crear una experiencia de marca diferente.
El carácter de una cerveza
La IPA y la REDIPA de 3 Cordilleras invitan a descubrir dos estilos donde el lúpulo y las maltas construyen perfiles intensos, aromáticos y llenos de matices.
El crecimiento de la cerveza artesanal en Colombia refleja un consumidor cada vez más interesado en explorar nuevos sabores. La producción del segmento pasó de 330 hectolitros en 2016 a más de 46.000 en 2024, mientras 3 Cordilleras se posiciona como una de las principales marcas del mercado artesanal colombiano, con una participación reportada del 48%.
Dentro de esta evolución aparecen estilos como la IPA (India Pale Ale), reconocida por sus notas cítricas, frutales y herbales y por un amargor marcado, y la REDIPA (Red India Pale Ale), que combina la intensidad del lúpulo con el carácter dulce y tostado de las maltas. Disponibles en Éxito y Jumbo, respectivamente, ambas referencias proponen una aproximación distinta al universo artesanal y abren la puerta a descubrir nuevos perfiles de sabor y posibilidades de maridaje.
Bogotá: celebrar también es una experiencia
La manera de concebir los eventos en la ciudad está cambiando. Hoy, la elección de un espacio no depende únicamente de su ubicación o capacidad, sino de la posibilidad de construir una experiencia integral, donde la arquitectura, la gastronomía, el servicio y la atmósfera dialoguen con el propósito de cada encuentro. Desde reuniones corporativas hasta celebraciones sociales, cada elemento empieza a tener un papel en la memoria de los asistentes.
En este contexto, NH Collection WTC Royal reúne versatilidad y gastronomía en una propuesta pensada para diferentes formatos. Sus diez salones configurables permiten recibir desde encuentros ejecutivos hasta celebraciones de mayor escala, mientras espacios como La Vorágine y La María aportan una identidad gastronómica inspirada en la literatura colombiana. En su cocina, técnicas mediterráneas se encuentran con ingredientes locales como gulupa, guatila, achiote y remolacha.
Más allá de la mesa, la experiencia se construye desde la planeación hasta el último detalle. El equipo especializado del hotel acompaña cada celebración para adaptar los espacios, menús y dinámicas al carácter de cada encuentro, entendiendo que una buena propuesta gastronómica también puede abrir una jornada, acompañar una conversación o cerrar una celebración.
LG y Faber-Castell: el color como punto de partida
El color puede ser una herramienta para aprender, imaginar y encontrar nuevas formas de expresión. Con esta premisa, LG Electronics y Faber-Castell se unen en Colombia para llevar kits escolares y experiencias creativas a cientos de niños de instituciones educativas, acompañadas de talleres en los que podrán explorar diferentes técnicas y posibilidades alrededor del color.
La iniciativa conecta dos universos que, aunque pertenecen a industrias distintas, comparten una misma materia prima: la creatividad. Los materiales de Faber-Castell se encuentran con la tecnología de LG para crear un puente entre el color tangible y el digital, mientras artistas invitados acompañarán a los participantes en espacios diseñados para experimentar, crear y transformar sus ideas en expresiones propias.
Esta alianza coincide además con la llegada a Colombia de la nueva línea de televisores LG MRGB, que incorpora tecnologías orientadas a ofrecer mayor pureza y fidelidad del color.
De Burger Master a una nueva carta: diez años de historia en Bícono
Hace diez años abrió sus puertas en Usaquén, Bogotá, con una propuesta de alta cocina y preparaciones innovadoras que, con el tiempo, encontraron en las hamburguesas su principal sello. Hoy, la marca celebra esta primera década con una nueva carta que amplía su universo gastronómico sin dejar de lado aquello que la ha convertido en protagonista de Burger Master.
Porque si algo ha marcado la historia de Bícono es su capacidad para experimentar alrededor de uno de los platos más populares del mundo. Su relación con el festival comenzó a dar frutos en 2017, cuando consiguió su primer triunfo, y desde entonces Burger Master se ha convertido en un escenario para poner a prueba nuevas combinaciones y recetas que, en muchos casos, han terminado formando parte de su menú habitual. Good Burger, Trilogy, King Kahuna, M.O.A.B y The Prince Burger son algunas de las creaciones nacidas de este proceso. En la edición de 2026, la Good Burger alcanzó el segundo lugar.
«La carne es nuestro ingrediente más importante de todos. Todas las hamburguesas llevan el mismo tipo de carne y la misma mezcla. Durante todos estos años hemos trabajado para que la carne tenga el sabor insignia. Ni siquiera para Burger Master cambiamos la mezcla», explica Lorenzo Mazuera, gerente de la marca.
Del desodorante al perfume: AXE transforma la experiencia del cuidado personal
La perfumería y el cuidado personal están estrechando cada vez más sus fronteras. En un mercado donde las fragancias ganan protagonismo, AXE apuesta por llevar aromas inspirados en la perfumería fina a productos de uso cotidiano. Su nueva colección en Colombia incorpora Cherry Spritz y Peach Infusion, dos referencias que combinan notas frutales y gourmand con protección contra el mal olor.
La propuesta responde a una tendencia que busca convertir las rutinas diarias en experiencias olfativas más sofisticadas. Con notas de cereza, durazno, praliné y maderas cremosas, las nuevas fragancias reflejan cómo el cuidado personal evoluciona más allá de la funcionalidad para explorar nuevos aromas, texturas y sensaciones. Así, AXE continúa ampliando su colección en Colombia y se suma a una transformación que acerca cada vez más el universo de los desodorantes al de la perfumería.