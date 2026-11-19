La búsqueda de resultados sutiles, que respeten los rasgos y la expresión de cada persona, está transformando las consultas de medicina estética. Esta tendencia fue uno de los temas centrales del AMWC Latin America, realizado en Medellín entre el 28 y el 31 de octubre, donde especialistas de Brasil, México, Argentina y Colombia compartieron avances y nuevas perspectivas sobre la evolución de los tratamientos estéticos. En el marco del encuentro, Galderma realizó un panel académico, jornadas de formación para médicos colombianos y un simposio dirigido a cerca de 100 profesionales de la salud, como parte de su red de educación médica GAIN.