Lanzamientos
Un mes de novedades y conversaciones
Lanzamientos, noticias, encuentros y acontecimientos que marcan la agenda y dieron de qué hablar en el mundo de la moda, la belleza, la cultura y el lifestyle
Este mes, la moda, la belleza, la cultura y el lifestyle han sido escenario de novedades, encuentros y propuestas que merecen nuestra atención. Desde nuevos lanzamientos hasta iniciativas y conversaciones que generan interés, reunimos algunos de los acontecimientos que han marcado la agenda y siguen moviendo la industria.
Sal Cristal pone rostro a las comunidades wayuu detrás de su sal marina
La marca presenta una nueva imagen para sus empaques que reconoce y visibiliza a los integrantes de las comunidades wayuu que participan en la producción de sal en La Guajira. A través de esta iniciativa, busca dar protagonismo a las personas que hacen parte de su operación y destacar el vínculo que ha construido con el territorio durante más de 20 años.
Este compromiso también se refleja en su impacto social: actualmente, el 90% de sus colaboradores pertenece a la etnia wayuu y más de 500 familias se han beneficiado de su actividad. Además, la compañía acompaña una iniciativa educativa que pasó de tener 15 niños en 2008 a 365 en 2026, reafirmando su apuesta por el desarrollo de las comunidades de la región.
Novotel Medellín: una pausa para cerrar el año
Diciembre llega con agendas llenas y compromisos de fin de año, pero también puede ser la oportunidad para hacer una pausa y dedicar tiempo al bienestar. En El Poblado, Novotel Medellín reúne diferentes experiencias para desconectarse de la rutina, desde tratamientos de spa, baño turco y clases individuales de pilates hasta piscina en el rooftop y propuestas gastronómicas para disfrutar sin salir de la ciudad.
Entre sus espacios se encuentran Tres´08, un restaurante, bar y snack abierto al público con acceso directo al Parque Comercial El Tesoro, y Espíritu, ubicado junto a la piscina, que ofrece cocina colombiana con un menú de temporada del chef Álvaro Clavijo, de El Chato. La experiencia se complementa con Nirvana Spa, que cuenta con rituales para los pies, sesiones de baño turco y tratamientos de más de dos horas que combinan hidroterapia y masajes.
Osaka Bogotá: una década de sabor nikkei
Hace una década, Osaka llegó a Bogotá con una propuesta que conectaba la tradición japonesa con la riqueza de la gastronomía peruana. Hoy, el restaurante celebra diez años de trayectoria con una operación que recibe cerca de 130.000 visitas al año, genera 135 empleos directos y trabaja de la mano de 225 proveedores locales. Su historia es también la de un emprendimiento que encontró en Colombia un nuevo escenario para crecer, explorar ingredientes y construir una identidad propia dentro de la escena gastronómica de la capital.
Bajo el nombre de Década Nikkei, la celebración invitó a recorrer los sabores, las personas y las decisiones que han marcado el camino de la marca. Más allá de su propuesta culinaria, Osaka refleja cómo la cocina nikkei continúa evolucionando a partir del intercambio cultural, la innovación y el talento local, consolidándose como una experiencia que trasciende la mesa y encuentra nuevas posibilidades en la diversa gastronomía colombiana.
La medicina estética apuesta por resultados más naturales y tratamientos personalizados
La búsqueda de resultados sutiles, que respeten los rasgos y la expresión de cada persona, está transformando las consultas de medicina estética. Esta tendencia fue uno de los temas centrales del AMWC Latin America, realizado en Medellín entre el 28 y el 31 de octubre, donde especialistas de Brasil, México, Argentina y Colombia compartieron avances y nuevas perspectivas sobre la evolución de los tratamientos estéticos. En el marco del encuentro, Galderma realizó un panel académico, jornadas de formación para médicos colombianos y un simposio dirigido a cerca de 100 profesionales de la salud, como parte de su red de educación médica GAIN.
A esta conversación se suma el creciente interés por mejorar la calidad de la piel, recuperar firmeza y luminosidad, y abordar los cambios faciales asociados a la pérdida de peso. Tratamientos con ácido hialurónico y bioestimuladores de colágeno, como Restylane y Sculptra, reflejan esta evolución hacia opciones más personalizadas.