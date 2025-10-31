Estilo de vida
Octubre en clave de estilo: los imperdibles del mes
Entre colaboraciones inesperadas, desfiles que inspiran y nuevos espacios que redefinen la experiencia del lujo cotidiano, octubre llega cargado de inspiración.
Octubre llega cargado de novedades que marcan tendencias y despiertan la creatividad en todos los rincones del lifestyle. Desde innovaciones tecnológicas que transforman la experiencia de consumo, hasta campañas de moda que celebran la autoexpresión y el poder de la individualidad, este mes se perfila como un calendario lleno de inspiración, conexiones y momentos para descubrir lo que está redefiniendo el estilo contemporáneo.
Entre lanzamientos, aperturas y renovaciones, las marcas consolidan su propósito de acercarse al público con propuestas humanas, funcionales y memorables. Las iniciativas de este mes reflejan un enfoque integral: creatividad, innovación, cuidado de las personas y diseño pensado para la vida real, convirtiendo a octubre en un mes clave para conocer lo que realmente mueve la agenda de estilo en Colombia y más allá.
Hechizo de estilo: Masglo revela los looks que dominarán este Halloween
Este Halloween, Masglo invita a dejar volar la imaginación y transformar cada maquillaje y manicure en una verdadera obra de arte. Entre brillos intensos, contrastes atrevidos y colores que desafían lo convencional, la marca propone explorar la creatividad sin límites, fusionando tradición y modernidad en cada detalle. Desde catrinas hasta vampiros, cada look se convierte en un reflejo de personalidad, celebrando la temporada con elegancia y estilo.
El glamour gótico continúa siendo protagonista con pieles pálidas y sombras profundas, mientras que la paleta Felina de Masglo Cosmetics se perfila como el aliado ideal para quienes buscan un impacto visual inmediato. Para quienes prefieren un enfoque más clásico, las calaveras reinventadas combinan delicadeza y arte, destacando la mirada con la pestañina Connection y labios sutilmente brillantes, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y creatividad, el sello distintivo de Masglo este octubre.
Doja Cat y Kris Jenner: una nueva era de autoexpresión
La campaña “I Only Wear M·A·C” reúne a dos referentes culturales de generaciones distintas para celebrar la autenticidad y la autoexpresión a través del maquillaje. Bajo la dirección creativa de Nicola Formichetti y el lente de Inez & Vinoodh, las imágenes en blanco y negro muestran a un elenco diverso “vestido” únicamente con producto, una metáfora que reivindica la piel real como lienzo de confianza y poder personal. Se trata del debut de Formichetti, quien imprime una visión audaz y conectada con la cultura pop, llevando la propuesta visual hacia un lenguaje más libre, inclusivo y contemporáneo.
En el centro de esta narrativa aparecen Doja Cat, nueva embajadora global, y Kris Jenner, figura icónica del entretenimiento y los negocios, quienes reflejan la dualidad que define a la marca: creatividad y elegancia, energía y sofisticación. Junto a ellas, talentos como Gabbriette, Amar Akway y Kristen McMenamy refuerzan la idea de que el maquillaje no solo acompaña el ritmo de la vida actual, sino que también se convierte en un acto de afirmación personal, capaz de trascender la tendencia para convertirse en expresión.
Diseño para la vida real
El diseño ha dejado de ser un lujo distante para convertirse en un lenguaje cotidiano que acompaña los pequeños ritos del hogar: preparar el desayuno, armar una mesa especial o crear un rincón que invite al descanso. Con la renovación de su tienda en Atlantis, Casaideas se celebra seis años de presencia en un espacio pensado para inspirar la vida diaria con objetos accesibles, funcionales y llenos de color. Es una invitación a reconocer la belleza en lo sencillo, en aquello que hace que un hogar se sienta verdaderamente propio.
Bajo el propósito “Diseñamos para todos”, la propuesta se refleja en colecciones que se renuevan cinco veces al año y abarcan categorías como cocina, mesa, dormitorio, baño, terrazas, jardines y juguetería. Con 13 tiendas en diferentes ciudades del país y un constante interés por acercarse a más familias, esta filosofía demuestra que el diseño puede ser cercano, alegre y profundamente humano, acompañando la forma en que los colombianos habitan y celebran sus espacios.
Innovación con propósito en la moda infantil
La integración de la inteligencia artificial marca el inicio de una nueva etapa para la industria de la moda en OFFCORSS dirigida a las familias, donde la tecnología se convierte en un motor para optimizar procesos, anticipar tendencias y personalizar experiencias sin perder la sensibilidad que caracteriza a la creación para la infancia. La implementación de estas herramientas permite una gestión más eficiente y una comprensión más profunda de las necesidades de los consumidores, enriqueciendo la relación entre la marca, sus colaboradores y las familias que la eligen.
Según señala su presidenta, Yanet Londoño, la IA no sustituye la esencia humana, sino que la potencia: impulsa el diseño y la producción, pero se sostiene en la creatividad, la empatía y el propósito que inspiran cada colección. Es una apuesta por el equilibrio entre el ingenio tecnológico y la imaginación, una fórmula que demuestra que avanzar hacia el futuro puede ser, también, un acto de cuidado y conexión.
Un reconocimiento al bienestar: Lili Pink & Yoi obtiene certificación Great Place to Work
Lili Pink & Yoi ha recibido la certificación internacional Great Place to Work, un hito que reafirma su visión de construir una cultura laboral centrada en las personas, el bienestar y el desarrollo profesional. Este logro habilita a la compañía para competir por un lugar en el ranking de las 15 mejores empresas para trabajar en Colombia, consolidando su compromiso con prácticas que promueven la inclusión, la diversidad y la calidad de vida de sus más de 3.000 colaboradores en todo el país.
De la mano de programas enfocados en salud mental, formación continua, oportunidades de crecimiento y procesos de selección inclusivos, la marca ha fortalecido su cultura organizacional y su sentido de pertenencia, reflejados también en su expansión territorial con más de 540 tiendas en Colombia. Para Lili Pink & Yoi, este reconocimiento no solo valida sus acciones internas, sino que proyecta su propósito: ser una organización que inspira, cuida y acompaña a las personas en cada etapa de su vida, dentro y fuera de la compañía.