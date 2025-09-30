Lanzamientos
Septiembre en movimiento: novedades que definen el cierre del mes
Entre lanzamientos, eventos y tendencias, la industria del lifestyle se reinventa para sorprendernos y marcar la agenda de lo que viene.
FAAE celebra 70 años
El próximo 1 de octubre, la Fundación Alejandro Ángel Escobar (FAAE) conmemorará 70 años de existencia con una celebración sin precedentes. En el escenario del Teatro Delia Zapata Olivella, se entregarán los Premios Nacionales de Ciencias y Solidaridad 2025, en el marco de una experiencia artística que incluirá el estreno de tres obras musicales comisionadas a destacados compositores colombianos especialmente para esta ocasión.
“El arte traduce hallazgos técnicos a lenguajes sensibles como sonido, imagen, relato. Nuestra gala musical y el pódcast Fiebres Lúcidas que lanzaremos en noviembre son traducciones que abren la puerta al diálogo, bajan barreras de entrada al conocimiento y amplían audiencias. Es nuestra manera de tender puentes entre conocimiento, arte y público", afirma Adriana Correa Velásquez, directora ejecutiva de la FAAE.
Lanzamiento de Apolo del Cosmos, un libro de cuentos para niños
El cantautor y modelo colombiano Andrés Cuervo,quien falleció en 2022 en París, dejó tras de sí mucho más que canciones y escenarios. Hoy, su voz regresa en forma de literatura con Apolo del Cosmos, un libro de cuentos para niños que transforma su sensibilidad artística en un homenaje póstumo al amor, la diversidad y la valentía de soñar sin barreras.
Apolo del Cosmos esel primer libro que iba a lanzar el artista. Una autobiografía que refleja fielmente su versatilidad, determinación y personalidad soñadora. El libro que será lanzado el próximo 2 de octubre relata la historia de Apolo, un joven soñador que desafía las normas de un reino gobernado por la tradición. A través de su voz y de su valentía, Apolo abre caminos hacia la libertad, la diversidad y el derecho a amar sin restricciones.
Una collab de cuatro patas
Ringo y Galax saben que unir mascotas, historias y moda es hablar el idioma de millones de personas que quieren sentir y no solo consumir. Los datos lo dicen todo: según el DANE, el 67% de los hogares en Colombia conviven, al menos con un animal de compañía, lo que equivale aproximadamente a 4,4 millones de familias. De estas mascotas, el 60% son perros, lo que indica que, alrededor del 40% de los hogares colombianos, tienen un perro como animal de compañía.
Por primera vez, Galax le apostó a nuevasprendas y accesorios para hacer de este match algo para no perderse, porque a las medias de Galax, se unen pañoletas que pueden usar humanos y mascotas, y gorras para darle el toque ideal a cualquier look. Un kit con sello perruno en los prints que, además, incluye un llavero con charms de corazones, pelotas, huellitas y huesitos.
Viajar ligero: claves para un equipaje sin estrés
Moverse con facilidad es parte del verdadero placer de viajar, y empacar de manera inteligente transforma la experiencia desde el inicio. Conocer las medidas, pesos y limitaciones de cada tipo de equipaje permite optimizar el espacio y reducir sorpresas en el aeropuerto, asegurando que lo esencial esté siempre a mano y que la comodidad sea prioritaria. Desde el artículo personal hasta la maleta de bodega, cada pieza tiene un propósito y, al organizarla correctamente, se reducen los tiempos de espera, los cargos inesperados y el estrés que suele acompañar a los viajes.
En el caso de Wingo, esta planificación es aún más sencilla gracias a la claridad en sus normas de equipaje y la posibilidad de agregar maletas adicionales con antelación. Además, la experiencia se adapta a distintas necesidades: viajar con infantes, hacerlo acompañado de mascotas o elegir solo lo esencial para un trayecto más ágil. Conocer estas pautas permite concentrarse en lo realmente importante: disfrutar del viaje, explorar el destino y aprovechar cada momento sin preocuparse por contratiempos logísticos. La organización y la previsión, al final, se convierten en los mejores aliados para que volar deje de ser un trámite y pase a ser una experiencia placentera y sin estrés.
Barranquila: Epicentro del Congress of Dentistry 2025
Del 2 al 4 de octubre Barranquilla se convertirá en el epicentro del evento más importante de odontología, el Congress Of Dentistry, que en su segunda versión reunirá en el Centro de Convenciones Puerta de Oro, más de 1.500 profesionales del sector consolidando la ciudad como eje de Innovación y liderazgo odontológico a nivel nacional.
El evento reunirá a los más grandes referentes internacionales y nacionales en un mismo escenario, brindando acceso a los últimos avances en investigación, técnicas y tecnología. Además, permite el fortalecimiento de la comunidad odontológica en un mismo espacio, aseveró el doctor Daniel Zabaleta organizador del mismo.